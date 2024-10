"Să îmi aducă factura!" Pep Guardiola şi-a scos pălăria în faţa fanilor lui Manchester City! Ce surpriză i-au pregătit aceştia - Antena Sport

În campionat, Manchester City a remizat în ultimele două etape, cu Arsenal pe teren propriu şi cu Newcastle în deplasare. Cu toate acestea, cetăţenii revin pe Etihad înaintea duelului cu Fulham după victoria categorică de la mijlocul săptămânii din Champions League, atunci când s-au impus cu 4-0 pe terenul celor de la Slovan Bratislava.

Pep Guardiola, prima reacție după Newcastle – Manchester City 1-1

Pep Guardiola a oferit prima reacție după Newcastle – Manchester City 1-1. Echipa Manchester City, campioana en titre a Angliei, a remizat în deplasare cu formaţia Newcastle United, scor 1-1, într-o partidă contând pentru etapa a 6-a din Premier League, disputată sâmbătă.

”Ei au avut momente bune de joc în primele zece minute ale partidei și după ce au marcat, dar în general am jucat foarte bine. Am luat decizii proaste la finalizare și nu am putut face 2-0.

Este întotdeauna dificil aici, stau bine din punct de vedere fizic și se apără bine. Am avut ocazii, dar Pope (n.r. Nick Pope, portarul lui Newcastle) a fost genial.

Când am marcat, am jucat mai bine. Facem o greșeală și după aceea ei joacă mai bine. Apoi am controlat jocul din nou și am avut șanse să-l câștigăm”, a spus Pep Guardiola, la finalul partidei.