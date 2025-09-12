"Să nu vă aşteptaţi să fac asta". Arne Slot, categoric după transferul record al lui Isak la Liverpool. Pe cine a lăudat - Antena Sport

Închide meniul
“Să nu vă aşteptaţi să fac asta”. Arne Slot, categoric după transferul record al lui Isak la Liverpool. Pe cine a lăudat

Publicat: 12 septembrie 2025, 12:41

Arne Slot şi Alexander Isak/ Profimedia, Instagram

Arne Slot a transmis un mesaj categoric, după transferul record al lui Alexander Isak (25 de ani) la Liverpool, de pe finalul perioadei de mercato. “Cormoranii” au plătit suma de 145 de milioane de euro către Newcastle, pentru a-şi asigura serviciile atacantului suedez cotat la suma de 120 de milioane de euro.

Arne Slot a vorbit despre situaţia lui Alexander Isak şi le-a transmis englezilor să nu se aştepte să-l titularizeze pe atacant în fiecare meci, în următoarea perioadă. Managerul campioanei Angliei a subliniat că suedezul trebuie să-şi intre în formă, înainte să devină titular indiscutabil la formaţia de pe Anfield.

Arne Slot, categoric după transferul record al lui Isak la Liverpool

Alexander Isak nu mai bifase un meci oficial de la jumătate lunii mai, până luni. El a fost convocat la naţională şi a fost trimis în teren pe finalul partidei pierdute de Suedia cu Kosovo, scor 0-2, în preliminariile World Cup 2026.

Arne Slot l-a lăudat pe selecţionerul Suediei, Jon Dahl Tomasson, pentru faptul că nu l-a forţat pe Alexander Isak, deşi naţionala Suediei avea nevoie de puncte în grupa preliminară pentru Mondial.

Să nu vă aşteptaţi să joace 90 de minute în fiecare meci. Cu siguranţă nu se va întâmpla asta în următoarele săptămâni. Nu a avut o pregătire de vară. A lipsit vreo 3-4 luni de la antrenamentele echipei, deci acum trebuie să-l construim treptat pentru a putea juca în fiecare meci.

Va fi o provocare, dar nu l-am adus pentru următoarele săptămâni, l-am adus pentru următorii şase ani. La asta trebuie să se gândească şi fanii, dacă îi voi oferi şanse într-un moment anume. Totul e legat de forma jucătorului.

Selecţionerul Suediei merită multe laude, pentru că are în lot unul dintre cei mai bun atacanţi din lume, poate cel mai bun, şi are nevoie să joace două meciuri foarte importante. El înţelege totuşi că dacă Isak ar fi jucat 90 de minute în două meciuri, atunci ar fi stat accidentat pentru mai multe săptămâni. Nu e mereu uşor pentru un antrenor, dar el s-a interesat de situaţia jucătorului. Merită multe laude pentru asta, îl vom trata pe Alex la fel”, a declarat Arne Slot, conform dailymail.co.uk.

