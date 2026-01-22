Și-a anunțat plecarea de la Manchester United în plin sezon: „Un capitol încheiat din viață” - Antena Sport

Manchester United a trecut printr-o schimbare la nivelul băncii tehnice, după ce Michael Carrick l-a înlocuit pe Ruben Amorim. Unul dintre jucătorii importanți ai „diavolilor” și-a anunțat plecarea de la echipă.

Este vorba despre Casemiro, mijlocașul venit în urmă cu trei ani și jumătate de la Real Madrid. Acesta va rămâne liber de contract la finalul acestui sezon, dar și-a luat deja ”rămas-bun” de la suporteri.

Casemiro pleacă de la Manchester United

Transferat pentru 70 de milioane de euro de la Real Madrid, Casemiro era anunțat ca o adevărată lovitură dată de gruparea de pe Old Trafford, acum trei ani și jumătate.

După mai multe divergențe cu suporterii, dar și cu cei din conducere, s-a luat decizia ca înțelegerea sa cu United să nu fie prelungită, el urmând să devină jucător liber de contract la finalul acestui sezon.

Deși mai are de jucat câteva luni, mijlocașul brazilian a postat deja pe social media un mesaj de adio pentru suporterii „diavolilor roșii”. Acesta a publicat și un clip emoționant.