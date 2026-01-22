Și-a anunțat plecarea de la Manchester United în plin sezon: „Un capitol încheiat din viață” - Antena Sport

Închide meniul
Și-a anunțat plecarea de la Manchester United în plin sezon: „Un capitol încheiat din viață"

Și-a anunțat plecarea de la Manchester United în plin sezon: „Un capitol încheiat din viață"
Și-a anunțat plecarea de la Manchester United în plin sezon: „Un capitol încheiat din viață”

Daniel Işvanca Publicat: 22 ianuarie 2026, 19:35

Casemiro și Bruno Fernandes / Profimedia

Manchester United a trecut printr-o schimbare la nivelul băncii tehnice, după ce Michael Carrick l-a înlocuit pe Ruben Amorim. Unul dintre jucătorii importanți ai „diavolilor” și-a anunțat plecarea de la echipă.

Este vorba despre Casemiro, mijlocașul venit în urmă cu trei ani și jumătate de la Real Madrid. Acesta va rămâne liber de contract la finalul acestui sezon, dar și-a luat deja ”rămas-bun” de la suporteri.

Casemiro pleacă de la Manchester United

Transferat pentru 70 de milioane de euro de la Real Madrid, Casemiro era anunțat ca o adevărată lovitură dată de gruparea de pe Old Trafford, acum trei ani și jumătate.

După mai multe divergențe cu suporterii, dar și cu cei din conducere, s-a luat decizia ca înțelegerea sa cu United să nu fie prelungită, el urmând să devină jucător liber de contract la finalul acestui sezon.

Deși mai are de jucat câteva luni, mijlocașul brazilian a postat deja pe social media un mesaj de adio pentru suporterii „diavolilor roșii”. Acesta a publicat și un clip emoționant.

„De la prezentarea mea, din prima zi, de când am ajuns la aeroport, toată lumea, fanii, colegii, toți au fost foarte calzi cu mine. Nu doar cu mine, ci cu toată familia! Din prima zi în care am venit pe stadion, fanii deja îmi scandau numele și îmi cântau. Nu voi uita niciodată asta.

Acest club înseamnă foarte mult pentru mine și pentru familia mea. Este special și mereu voi purta clubul în suflet pentru restul vieții mele. Mereu voi fi fan Manchester United, la fel și familia mea. În Anglia sunt roșu și țin cu Manchester United până mor. Vreau să vă mulțumesc pentru tot.

Acesta nu este un la revedere, dar este un capitol încheiat din viață. Voi fi mereu alături de Manchester United. Vă mulțumesc tuturor celor chiar mi-au făcut perioadă din viață foarte specială, în special fanilor. Nu îmi voi uita cântecul niciodată. Mulțumesc”, a fost mesajul publicat de brazilian pe Twitter.

  • 146 de meciuri, 21 de goluri și 13 assist-uri sunt cifrele lui Casemiro la United
  • 2 trofee a câștigat alături de „diavoli”

