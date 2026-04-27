„Sunt devastat” Verdict crunt pentru colegul lui Drăgușin: ruptură de ligamente, șanse mici să joace în 2026

Sebastian Ujica Publicat: 27 aprilie 2026, 9:46

Xavi Simons s-a accidentat grav la partida dintre Wolves și Spurs / Getty Images

Xavi Simmons a suferit o ruptură de ligamente încrucișate și va lipsi în jur de 8 luni de pe gazon. Mijlocașul olandez va rata și Campionatul Mondial după accidentarea de la meciul câștigat cu Wolverhampton în ultima etapă din Premier League.

Succesul de pe Molineux o menține pe Spurs în lupta pentru evitarea retrogradării, la două puncte în spatele lui West Ham care a câștigat și ea în această etapă.

Ratează Mondialul

Xavi Simmons a fost scos pe targă în minutul 63 după ce și-a sucit genunchiul în timp ce alerga după o minge. Verdictul e unul crunt: ruptură ACL. Final de sezon cu Spurs, adio Campionat Mondial și speranțe minime să revină pe teren până la finalul acestui an.

Spurs a avut 9 absențe din cauza accidentărilor la meciul cu Wolves și, pe lângă Simmons, l-a pierdut și pe Solanke. De Zerbi a spus însă că în cazul acestuia nu este o accidentare serioasă. Spurs joacă în următoarea etapă pe terenul lui Aston Villa.

„Se spune că viața poate fi crudă, iar astăzi chiar așa o simt. Sezonul meu s-a încheiat brusc și încă încerc să procesez totul. Sincer, sunt devastat. Nu are sens nimic. Tot ce mi-am dorit a fost să lupt pentru echipa mea, iar acum mi-a fost luată această șansă… împreună cu visul de a juca la Cupa Mondială” a scris Simmons pe contul său de Instagram.

