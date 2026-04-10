Tottenham a coborât pe loc retrogradabil în Premier League! Presiune uriașă pe umerii echipei lui Radu Drăgușin

Jucătorii de la Tottenham / Profimedia

Etapa cu numărul 32 din Premier League a fost deschisă vineri de partida dintre West Ham United și Wolverhampton Wanderers, iar „ciocănarii” au obținut o victorie clară, scor 4-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urma acestui rezultat, gruparea londoneză a ieșit din zona roșie a clasamentului, iar Tottenham Hotspus a coborât pe loc direct retrogradabil.

Roberto De Zerbi va avea de îndeplinit un obiectiv dificil la Tottenham Hotspur. Câștigătoarea UEFA Europa League a coborât pe loc retrogradabil, după ce West Ham s-a impus clar în duelul cu Wolves.

Pentru prima oară în 18 ani, Tottenham se află într-o situație infernală, iar programul nu avantajează deloc echipa unde evoluează în prezent și Radu Drăgușin.

În cadrul acestei runde, Tottenham Hotspur va juca în deplasare pe terenul nou promovatei Sunderland, echipă care a avut un parcurs bun în acest sezon.