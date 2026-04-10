Tottenham a coborât pe loc retrogradabil în Premier League! Presiune uriașă pe umerii echipei lui Radu Drăgușin

Etapa cu numărul 32 din Premier League a fost deschisă vineri de partida dintre West Ham United și Wolverhampton Wanderers, iar „ciocănarii” au obținut o victorie clară, scor 4-0.
În urma acestui rezultat, gruparea londoneză a ieșit din zona roșie a clasamentului, iar Tottenham Hotspus a coborât pe loc direct retrogradabil.
Tottenham, pe loc de retrogradare după West Ham – Wolves 4-0
Roberto De Zerbi va avea de îndeplinit un obiectiv dificil la Tottenham Hotspur. Câștigătoarea UEFA Europa League a coborât pe loc retrogradabil, după ce West Ham s-a impus clar în duelul cu Wolves.
Pentru prima oară în 18 ani, Tottenham se află într-o situație infernală, iar programul nu avantajează deloc echipa unde evoluează în prezent și Radu Drăgușin.
În cadrul acestei runde, Tottenham Hotspur va juca în deplasare pe terenul nou promovatei Sunderland, echipă care a avut un parcurs bun în acest sezon.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Tottenham are now in the RELEGATION ZONE! pic.twitter.com/1PFsaueiKh
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 10, 2026
