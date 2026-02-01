Tottenham - Manchester City 2-2. Radu Drăgușin, integralist în „remontada” de excepție a echipei sale - Antena Sport

Tottenham Hotspur – Manchester City a fost capul de afiș al zilei în Premier League, iar duelul din Londra a fost transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Radu Drăgușin a fost marea surpriză din echipa de start a lui Thomas Frank, însă fundașul român a greșit la ambele goluri ale oaspeților. Din fericire, echipa sa a revenit și s-a încheiat 2-2.
Tottenham – Manchester City 2-2
Final de meci!
Min. 71: GOL! Solanke face dubla și restabilește egalitatea.
Min. 53: GOL! Solanke reduce din diferență.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 44: GOL! Oaspeții își dublează avantajul prin Semenyo. Greșeală mare a lui Radu Drăgușin, care a pasat greșit.
Min. 11: GOL! Manchester City deschide scorul prin Ryan Cherki. Acesta l-a driblat ușor pe Radu Drăgușin.
Min. 1: Start de meci!
TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario – Gray, Romero (cpt.), Drăgușin, Udogie – Palhinha, Bissouma – Kolo Muani, Gallagher, Xavi Simons – Solanke. Rezerve: Kinsky – Tel, Odobert, P.M. Sarr, Souza, Olusesi, Kyerematen, Byfield, Rowswell.Antrenor: Thomas Frank
Manchester City (4-3-2-1): Donnarumma – Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri – Rodri, B. Silva, O’Reilly – Semenyo, Cherki – Haaland. Rezerve: Trafford – Reijnders, Ake, Marmoush, Nico, Foden, McAidoo, Alleyne, R. Lewis. Antrenor: Pep Guardiola
Radu Drăgușin a revenit în echipa de start a celor de la Tottenham pentru duelul cu Manchester City. El fusese inclus ultima oară în primul 11 într-un meci de Premier League pe data de 26 ianuarie 2025.
