Tottenham - Manchester City 2-2. Radu Drăgușin, integralist în „remontada” de excepție a echipei sale - Antena Sport

Inter riscă sancțiuni dure, după tensiunile uriașe din meciul cu Cremonese. Cristi Chivu a intervenit de urgență

FCSB – Csikszereda 1-0. Roș-albaștrii se impun greu contra formației nou promovate. Lupta pentru play-off continuă

Cristi Chivu, copleșit după ce Inter și-a mărit avansul în fruntea campionatului: „Fiica mea m-a trezit și…”

Video Luis Suarez, reușită de senzație în prelungiri pentru Sporting Lisabona! Execuție fantastică pe final de meci

Gigi Becali și-a ieșit din minți după FCSB – Csikszereda 1-0: „Facem cerere, să-l scoată”

Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”

FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!

UPDATE LIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Plecare de la Manchester City

Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB

EXCLUSIV Jucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat

Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro!