Tottenham - Manchester City 2-2. Radu Drăgușin, integralist în „remontada” de excepție a echipei sale - Antena Sport

Tottenham – Manchester City 2-2. Radu Drăgușin, integralist în „remontada” de excepție a echipei sale

Daniel Işvanca Publicat: 1 februarie 2026, 20:28

Tottenham – Manchester City 2-2. Radu Drăgușin, integralist în remontada" de excepție a echipei sale

Jucătorii de la Tottenham / Profimedia

Tottenham Hotspur – Manchester City a fost capul de afiș al zilei în Premier League, iar duelul din Londra a fost transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Radu Drăgușin a fost marea surpriză din echipa de start a lui Thomas Frank, însă fundașul român a greșit la ambele goluri ale oaspeților. Din fericire, echipa sa a revenit și s-a încheiat 2-2.

Tottenham – Manchester City 2-2

Final de meci! 

Min. 71: GOL! Solanke face dubla și restabilește egalitatea.

Min. 53: GOL! Solanke reduce din diferență.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză! 

Min. 44: GOL! Oaspeții își dublează avantajul prin Semenyo. Greșeală mare a lui Radu Drăgușin, care a pasat greșit.

Min. 11: GOL! Manchester City deschide scorul prin Ryan Cherki. Acesta l-a driblat ușor pe Radu Drăgușin.

Min. 1: Start de meci!

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario – Gray, Romero (cpt.), Drăgușin, Udogie – Palhinha, Bissouma – Kolo Muani, Gallagher, Xavi Simons – Solanke. Rezerve: Kinsky – Tel, Odobert, P.M. Sarr, Souza, Olusesi, Kyerematen, Byfield, Rowswell.Antrenor: Thomas Frank

Manchester City (4-3-2-1): Donnarumma – Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri – Rodri, B. Silva, O’Reilly – Semenyo, Cherki – Haaland. Rezerve: Trafford – Reijnders, Ake, Marmoush, Nico, Foden, McAidoo, Alleyne, R. Lewis. Antrenor: Pep Guardiola

Radu Drăgușin a revenit în echipa de start a celor de la Tottenham pentru duelul cu Manchester City. El fusese inclus ultima oară în primul 11 într-un meci de Premier League pe data de 26 ianuarie 2025.

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
