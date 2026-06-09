Ce nebunie! Raphinha, la un pas să plece de la Barcelona! Salariu de 4 ori mai mare și un munte de bani pentru catalani

Starul celor de la Barcelona și al naționalei Braziliei, Raphinha, este principala țintă pentru cele mai bune echipe din Arabia Saudită, Al Hilal și Al Nassr, anunță El Mundo Deportivo. Iar acestea sunt dispuse să investească sume mari pentru ca transferul să devină realitate.
Cum Barcelona l-a adus deja în această vară pe Anthony Gordon și visează și la Julian Alvarez, Raphinha ar putea fi cel „sacrificat” în această vară.
Un munte de bani pentru Raphinha
Raphinha mai are doi an de contract cu Barcelona, astfel că aceasta este vara în care Barcelona poate ține de preț și să obțină profit maxim. Cele două cluburi arabe sunt dispuse să ofere 80 de milioane de euro pentru Barcelona.
Mai mult, Raphinha ar urma să fie tentat cu un salariu net de 4 ori mai mare decât cel obținut în prezent la clubul catalan. Totuși, negocierile nu sunt într-un stadiu avansat în acest moment, iar Raphinha a declarat în mai multe rânduri că și-ar dori să rămână la Barcelona.
În acest moment, jucătorul de bandă stângă este concentrat pe Campionatul Mondial, unde vrea să depășească faza sferturilor, acolo de unde a fost eliminată Brazilia la ultima ediție, cea din 2022.
Interesul pentru Raphinha din Arabia Saudită nu este nou. Brazilianul a admis că și vara trecută s-a gândit să plece: „Oferta pe care am primit-o din Arabia Saudită m-a pus serios pe gânduri. Mi-ar fi schimbat complet viața, nu doar mie, ci și părinților mei, fiului meu și multor oameni apropiați.
Joc fotbal de la 15 ani și am trecut prin momente bune și rele peste tot pe unde am fost. A venit un moment în care am simțit că trebuie să mă gândesc și la mine, și la familia mea. a, ne-am luat în calcul plecarea de la Barcelona. Am crezut că poate sosise momentul să facem acest pas. Dar apoi am avut o discuție cu Flick, iar el a reușit să mă convingă să rămân” declara Raphinha pentru ESPN Brazilia în octombrie 2025.
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