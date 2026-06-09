Spania bagă spaima în rivale înainte de Cupa Mondială. Statistica uluitoare pentru “Furia Roja”

Spania a învins-o pe Peru în ultimul meci de pregătire înainte de debutul de la Cupa Mondială, iar “Furia Roja” vine la turneul final cu cifre care susțin ideea că este favorită pe hârtie la câștigarea trofeului suprem. Naționala lui Luis de la Fuente are cea mai lungă serie de invincibilitate dintre toate reprezentativele de pe întreaga planetă.

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Spania merge “ceas” înainte de startul World Cup 2026, iar victoria cu Peru obținută pe Estadio Cuauhtemoc, în Puebla, le dă moral elevilor lui de la Fuente pentru ceea ce îi așteaptă. Ibericii s-au impus cu scorul de 3-1 pe arena din Mexic grație golurilor marcate de Mikel Oyarzabal, Pedri și autogolului lui Pedro Gallese. Pentru sud-americani, Velez Cedeno și-a trecut numele pe lista celor ce au înscris.

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Spania, 30 de meciuri fără înfrângere în 90 de minute

Odată cu victoria din ultimul meci de pregătire înainte de începutul Campionatului Mondial, Spania și-a extins seria de invincibilitate la 30 de meciuri consecutive fără înfrângere. Statistica respectivă ia în considerare strict rezultatele partidelor până în minutul 90, pentru că altfel șirul de succese ar fi fost întrerupt de înfrângerea din finala Nations League din iunie 2025 contra Portugaliei, la loviturile de departajare.

Exceptând acea partidă, Spania nu a mai pierdut un meci în 90 de minute de pe 23 martie 2024, de la un 0-1 contra Columbiei. După acel rezultat, “Furia Roja” a adunat opt rezultate de egalitate și 22 de victorii în 90 de minute.

PER 1-3 ESP (FT) – España llega a la Copa del Mundo con la mejor racha vigente de invencibilidad de cualquier selección del planeta (30 partidos consecutivos sin perder)

Será Nº1 en el ranking FIFA previo al torneo si Argentina no le gana a Islandia y será Nº2 en caso contrario

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 9, 2026