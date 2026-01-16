Transferul lui Radu Drăgușin a picat! Românul rămâne la Tottenham - Antena Sport

Închide meniul
Transferul lui Radu Drăgușin a picat! Românul rămâne la Tottenham

Daniel Işvanca Publicat: 16 ianuarie 2026, 19:18

Radu Drăgușin și Thomas Frank / Profimedia

Radu Drăgușin a revenit pe gazon după aproape 11 luni de la acea accidentare gravă, însă fundașul român și-a dat seama că nu va beneficia de multe minute din partea tehnicianului Thomas Frank, motiv pentru care a forțat un transfer în Italia.

AS Roma a înaintat o ofertă pentru stoperul în vârstă de 23 de ani, însă în cele din urmă negocierile au picat, problema invocată de englezi fiind acea clauză de cumpărare definitivă.

Radu Drăgușin nu va merge la AS Roma

Deși se spunea că Radu Drăgușin este tot mai aproape de revenirea în Italia, se pare că în cele din urmă fotbalistul evaluat de Transfermarkt la 22 de milioane de euro va rămâne sub comanda lui Thomas Frank.

Potrivit italienilor de la Calcio Mercato, englezii au refuzat și ultima ofertă trimisă de către cei de la AS Roma. Gruparea din Serie A ar fi dorit să-l împrumute pe stoper până la finalul acestui sezon.

Mai mult decât atât, aceștia ar fi avut și o clauză de transfer definitiv, cu condiția să obțină calificarea în UEFA Champions League, lucru cu care cei de la Tottenham nu ar fi fost de acord.

