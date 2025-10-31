Prima reacţie a lui Edi Iordănescu după ce a plecat de la Legia: "Încercăm să găsim un acord decent" - Antena Sport

Edi Iordănescu a plecat de la Legia Varşovia şi a oferit o primă reacţie după anunţul oficial făcut de club. Singura necunoscută este cea financiară, în contextul în care clauza din contract nu se poate activa.

Edi Iordănescu e cel care a cerut rezilierea contractului cu Legia. Fostul selecţioner a convocat o şedinţă de urgenţă joi noapte, după înfrângerea din şaisprezecimile Cupei Poloniei, iar discuţiile avute cu conducerea au dus la despărţire.

Prima reacţie a lui Edi Iordănescu după ce a plecat de la Legia

“Nu m-au dat ei afară. Nu pot cere clauza. Încercăm să găsim un acord decent de ambele părți, pe mine mă interesează staff-ul. Nu am reziliat în momentul de față. Trebuie să ajung la o concluzie financiară, primul rând pentru staff, nu pentru mine.

Nu s-a semnat nimic, dar nu m-au dat ei afară. Încercăm să ajungem la un acord decent, astfel încât toată lume să fie bine, dar în primul rând staff-ul meu. Nu mă gândesc decât la el”, a spus Iordănescu, citat de fanatik.ro.

Motivele pentru care Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului cu Legia

Aceasta a fost a treia oară când Edi Iordănescu le-a propus şefilor Legiei să plece de la club. Dacă în primele două rânduri, cele două părţi au convenit să continue, acum nu mai este cale de întors şi Edi va pleca în curând.