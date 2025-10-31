Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Prima reacţie a lui Edi Iordănescu după ce a plecat de la Legia: "Încercăm să găsim un acord decent" - Antena Sport

Home | Fotbal | Prima reacţie a lui Edi Iordănescu după ce a plecat de la Legia: “Încercăm să găsim un acord decent”

Prima reacţie a lui Edi Iordănescu după ce a plecat de la Legia: “Încercăm să găsim un acord decent”

Publicat: 31 octombrie 2025, 13:57

Comentarii
Prima reacţie a lui Edi Iordănescu după ce a plecat de la Legia: Încercăm să găsim un acord decent

Edi Iordănescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Edi Iordănescu a plecat de la Legia Varşovia şi a oferit o primă reacţie după anunţul oficial făcut de club. Singura necunoscută este cea financiară, în contextul în care clauza din contract nu se poate activa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Edi Iordănescu e cel care a cerut rezilierea contractului cu Legia. Fostul selecţioner a convocat o şedinţă de urgenţă joi noapte, după înfrângerea din şaisprezecimile Cupei Poloniei, iar discuţiile avute cu conducerea au dus la despărţire.

Prima reacţie a lui Edi Iordănescu după ce a plecat de la Legia

“Nu m-au dat ei afară. Nu pot cere clauza. Încercăm să găsim un acord decent de ambele părți, pe mine mă interesează staff-ul. Nu am reziliat în momentul de față. Trebuie să ajung la o concluzie financiară, primul rând pentru staff, nu pentru mine.

Nu s-a semnat nimic, dar nu m-au dat ei afară. Încercăm să ajungem la un acord decent, astfel încât toată lume să fie bine, dar în primul rând staff-ul meu. Nu mă gândesc decât la el”, a spus Iordănescu, citat de fanatik.ro.

Motivele pentru care Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului cu Legia

Aceasta a fost a treia oară când Edi Iordănescu le-a propus şefilor Legiei să plece de la club. Dacă în primele două rânduri, cele două părţi au convenit să continue, acum nu mai este cale de întors şi Edi va pleca în curând.

Reclamă
Reclamă

Conform surselor Antena Sport, motivele nemulţumirii antrenorului român ţin de anumite decizii luate de club. Una dintre ele are legătură cu politica de transferuri, una care nu i-ar fi adus lui Iordănescu jucătorii cu care să facă performanţă.

În ultimele 10 meciuri pe banca Legiei, Iordănescu a adunat trei victorii, trei egaluri și patru eșecuri. După momentul de acum peste o săptămână în care fostul selecționer și-a cerut demisia, un oficial al clubului a menționat că nu a trăit niciodată cu impresia că tehnicianul de 47 de ani vrea să plece de la club.

În campionat, Legia e pe locul 10, cu 16 puncte şi trei etape consecutive fără victorie.

Facturile la electricitate şi căldură cresc din nou de la 1 noiembrie. Cu cât vom plăti mai multFacturile la electricitate şi căldură cresc din nou de la 1 noiembrie. Cu cât vom plăti mai mult
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Ce urmează după valul de căldură din ultimele zile
Observator
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Ce urmează după valul de căldură din ultimele zile
Ce transferuri vrea să facă Gigi Becali la FCSB! Lista anunțată în direct după discuția cu Mihai Stoica
Fanatik.ro
Ce transferuri vrea să facă Gigi Becali la FCSB! Lista anunțată în direct după discuția cu Mihai Stoica
15:54
David Popovici a refuzat ca Bazinul Național Lia Manoliu să-i poarte numele! “Aşa vreau să îl ştiu pentru întotdeauna”
15:53
Așteptarea fanilor a luat sfârșit! Barcelona revine pe legendarul Camp Nou
15:43
Dinamo – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Alb-roșiii caută prima victorie după 8 ani în fața “feroviarilor”
14:38
Gigi Becali a râs de Edi Iordănescu după demisia de la Legia: “Să se ducă acum la CSA Steaua”
14:18
Gigi Becali, gata să boicoteze Cupa României: “Trimit copii de 15 ani”. Anunț făcut după meciul de la Bistrița
14:10
Gigi Becali a anunţat care e noua “perlă” de la FCSB! “E bombă! Dacă îl laud, devine atomică”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!” 2 Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului 3 Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…” 4 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 5 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB 6 Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului