Carlos Alcaraz, un nou meci pe stadion: "Va fi o plăcere să te primim, Carlitos" - Antena Sport

Carlos Alcaraz, un nou meci pe stadion: "Va fi o plăcere să te primim, Carlitos"

Carlos Alcaraz, un nou meci pe stadion: "Va fi o plăcere să te primim, Carlitos"

Carlos Alcaraz, un nou meci pe stadion: “Va fi o plăcere să te primim, Carlitos”

Alex Masgras Publicat: 23 decembrie 2025, 14:48

Carlos Alcaraz, un nou meci pe stadion: Va fi o plăcere să te primim, Carlitos

Carlos Alcaraz / Profimedia

Numărul unu mondial în tenisul masculin, spaniolul Carlos Alcaraz, va juca un meci demonstrativ cu Joao Fonseca, anul viitor, la Sao Paulo, au anunţat, luni, organizatorii, conform Xinhua.

Meciul va avea loc la 12 decembrie 2026, pe Allianz Parque din Sao Paulo, arena lui Palmeiras.

Carlos Alcarcaz şi Joao Fonseca vor juca pe stadionul lui Palmeiras

“Va fi o plăcere, Carlitos, să te primim în Brazilia”, a spus Fonseca într-o postare pe o reţea de socializare.

Cu şase titluri de Mare Şlem în palmares, Alcaraz, nu a jucat, până în prezent, niciun meci în circuitul ATP cu Fonseca, dar cei doi au disputat un meci demonstrativ, la Miami, în această lună, câştigat de spaniol cu scorul de 7-5, 2-6, 10-8.

“După o experienţă incredibilă pe care am avut-o la Miami, sunt foarte fericit să pot juca încă un meci demonstrativ alături de Cralos Alcaraz, de data aceasta în Brazilia”, a spus Fonseca, 19 ani, care a câştigat un titlu ATP 250 la Buenos Aires şi unul ATP 500 la Basel, în primul său an competiţional la profesionişti.

“Să joci acasă, în faţa fanilor şi să împarţi terenul cu unul dintre cele mai mari nume din sportul mondial, numărul unu, este foarte important pentru mine şi, de asemenea, pentru public. Şi sper ca de data aceasta meciul să se desfăşoare cum vreau eu”, a adăugat Fonseca.

1 Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni 2 Primul jucător care pleacă de la Rapid în această iarnă! Anunţul lui Victor Angelescu 3 Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: "Nu mă mai întrebați" 4 Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul. Anunţul făcut de Mihai Stoica: "E admirabil ce face" 5 Verdict în cazul fazei controversate din FCSB – Rapid 2-1: "Aş da penalty, e henţ" 6 Mihai Stoica, ironie devastatoare pentru Alexandru Dobre după FCSB – Rapid 2-1: "Faimosul căpitan care spunea…"
