Carlos Alcaraz, un nou meci pe stadion: "Va fi o plăcere să te primim, Carlitos" - Antena Sport

Numărul unu mondial în tenisul masculin, spaniolul Carlos Alcaraz, va juca un meci demonstrativ cu Joao Fonseca, anul viitor, la Sao Paulo, au anunţat, luni, organizatorii, conform Xinhua.

Meciul va avea loc la 12 decembrie 2026, pe Allianz Parque din Sao Paulo, arena lui Palmeiras.

Carlos Alcarcaz şi Joao Fonseca vor juca pe stadionul lui Palmeiras

“Va fi o plăcere, Carlitos, să te primim în Brazilia”, a spus Fonseca într-o postare pe o reţea de socializare.

Cu şase titluri de Mare Şlem în palmares, Alcaraz, nu a jucat, până în prezent, niciun meci în circuitul ATP cu Fonseca, dar cei doi au disputat un meci demonstrativ, la Miami, în această lună, câştigat de spaniol cu scorul de 7-5, 2-6, 10-8.

“După o experienţă incredibilă pe care am avut-o la Miami, sunt foarte fericit să pot juca încă un meci demonstrativ alături de Cralos Alcaraz, de data aceasta în Brazilia”, a spus Fonseca, 19 ani, care a câştigat un titlu ATP 250 la Buenos Aires şi unul ATP 500 la Basel, în primul său an competiţional la profesionişti.