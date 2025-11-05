Reacția presei din Ungaria după moartea lui Emeric Ienei. Ce și-au amintit maghiarii: „Era așteptat să facă o minune” - Antena Sport

Reacția presei din Ungaria după moartea lui Emeric Ienei nu a întârziat să apară. Ungurii au transmis un mesaj după moartea fostului antrenor, amintindu-și de perioada în care acesta a fost selecționerul Ungariei.
Emeric Ienei s-a stins din viață azi, pe 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Cel care a cucerit Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua, în 1986, s-a confruntat cu mari probleme de sănătate în ultimii ani.
Reacția presei din Ungaria după moartea lui Emeric Ienei. Ce și-au amintit maghiarii
Emeric Ienei s-a aflat la cârma naționalei Ungariei între 1992 și 1993. Maghiarii au dezvăluit că acesta „era așteptat să facă o minune” și să ducă echipa la Mondialul din 1994. Ungaria a pierdut însă meciul decisiv cu Grecia, scor 0-1, meci în urma căruia Emeric Ienei și-a dat demisia.
„Emeric Ienei era așteptat să facă o minune. Trebuia să conducă echipa națională a Ungariei la Campionatele Mondiale din Statele Unite. Antrenorul a început bine, învingând Austria și Ucraina, în partide amicale. Dar în prima rundă de calificare la Cupa Mondială, Islanda a reușit să câștige pe Stadionul Poporului din Budapesta, reușind o surpriză uriașă.
Plecarea lui Ienei era deja anticipată la vremea respectivă, dar antrenorul a rămas. Toamna nu a mers rău, echipa maghiară a câștigat în Luxemburg și s-a întors acasă din Grecia cu un punct important.
Dar chiar și atunci se știa că meciul de acasă împotriva Greciei va decide dacă Ungaria va avea o șansă la calificare. Ulterior, grecii s-au calificat pentru prima dată în istoria lor la Campionatul Mondial, iar câteva zile mai târziu Emeric Ienei și-a prezentat demisia, care a fost în cele din urmă acceptată de Federația Maghiară de Fotbal”, au transmis ungurii de la nemzetisport.hu.
Emeric Ienei a murit la 88 de ani
Emeric Ienei și-a câștigat toate trofeele din carieră alături de Steaua. Din postura de jucător a cuccerit 3 titluri, în 1960, 1961 și 1968, dar și 4 Cupe ale României, în 1962, 1966, 1967 și 1969.
Din postura de tehnician al echipei din Ghencea, Emeric Ienei a câștigat 6 tilturi, în 1976, 1978, 1985, 1986, 1987 și 1994, 3 Cupe, în 1976, 1985 și 1999, dar și Cupa Campionilor Europeni, în 1986.
La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler. El are şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu.
