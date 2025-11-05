Reacția presei din Ungaria după moartea lui Emeric Ienei. Ce și-au amintit maghiarii: „Era așteptat să facă o minune” - Antena Sport

Reacția presei din Ungaria după moartea lui Emeric Ienei nu a întârziat să apară. Ungurii au transmis un mesaj după moartea fostului antrenor, amintindu-și de perioada în care acesta a fost selecționerul Ungariei.

Emeric Ienei s-a stins din viață azi, pe 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Cel care a cucerit Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua, în 1986, s-a confruntat cu mari probleme de sănătate în ultimii ani.

Emeric Ienei s-a aflat la cârma naționalei Ungariei între 1992 și 1993. Maghiarii au dezvăluit că acesta „era așteptat să facă o minune” și să ducă echipa la Mondialul din 1994. Ungaria a pierdut însă meciul decisiv cu Grecia, scor 0-1, meci în urma căruia Emeric Ienei și-a dat demisia.

„Emeric Ienei era așteptat să facă o minune. Trebuia să conducă echipa națională a Ungariei la Campionatele Mondiale din Statele Unite. Antrenorul a început bine, învingând Austria și Ucraina, în partide amicale. Dar în prima rundă de calificare la Cupa Mondială, Islanda a reușit să câștige pe Stadionul Poporului din Budapesta, reușind o surpriză uriașă.

Plecarea lui Ienei era deja anticipată la vremea respectivă, dar antrenorul a rămas. Toamna nu a mers rău, echipa maghiară a câștigat în Luxemburg și s-a întors acasă din Grecia cu un punct important.