Reacția presei din Ungaria după moartea lui Emeric Ienei. Ce și-au amintit maghiarii: „Era așteptat să facă o minune” - Antena Sport

Reacția presei din Ungaria după moartea lui Emeric Ienei. Ce și-au amintit maghiarii: „Era așteptat să facă o minune"

Reacția presei din Ungaria după moartea lui Emeric Ienei. Ce și-au amintit maghiarii: „Era așteptat să facă o minune"

Reacția presei din Ungaria după moartea lui Emeric Ienei. Ce și-au amintit maghiarii: „Era așteptat să facă o minune”

Publicat: 5 noiembrie 2025, 16:06

Reacția presei din Ungaria după moartea lui Emeric Ienei. Ce și-au amintit maghiarii: Era așteptat să facă o minune”

Emeric Ienei, prezent la un meci / Profimediaimages

Reacția presei din Ungaria după moartea lui Emeric Ienei nu a întârziat să apară. Ungurii au transmis un mesaj după moartea fostului antrenor, amintindu-și de perioada în care acesta a fost selecționerul Ungariei.  

Emeric Ienei s-a stins din viață azi, pe 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Cel care a cucerit Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua, în 1986, s-a confruntat cu mari probleme de sănătate în ultimii ani. 

Reacția presei din Ungaria după moartea lui Emeric Ienei. Ce și-au amintit maghiarii 

Emeric Ienei s-a aflat la cârma naționalei Ungariei între 1992 și 1993. Maghiarii au dezvăluit că acesta „era așteptat să facă o minune” și să ducă echipa la Mondialul din 1994. Ungaria a pierdut însă meciul decisiv cu Grecia, scor 0-1, meci în urma căruia Emeric Ienei și-a dat demisia.  

Emeric Ienei era așteptat să facă o minune. Trebuia să conducă echipa națională a Ungariei la Campionatele Mondiale din Statele Unite. Antrenorul a început bine, învingând Austria și Ucraina, în partide amicale. Dar în prima rundă de calificare la Cupa Mondială, Islanda a reușit să câștige pe Stadionul Poporului din Budapesta, reușind o surpriză uriașă. 

Plecarea lui Ienei era deja anticipată la vremea respectivă, dar antrenorul a rămas. Toamna nu a mers rău, echipa maghiară a câștigat în Luxemburg și s-a întors acasă din Grecia cu un punct important. 

Dar chiar și atunci se știa că meciul de acasă împotriva Greciei va decide dacă Ungaria va avea o șansă la calificare. Ulterior, grecii s-au calificat pentru prima dată în istoria lor la Campionatul Mondial, iar câteva zile mai târziu Emeric Ienei și-a prezentat demisia, care a fost în cele din urmă acceptată de Federația Maghiară de Fotbal”, au transmis ungurii de la nemzetisport.hu. 

Emeric Ienei a murit la 88 de ani 

Emeric Ienei și-a câștigat toate trofeele din carieră alături de Steaua. Din postura de jucător a cuccerit 3 titluri, în 1960, 1961 și 1968, dar și 4 Cupe ale României, în 1962, 1966, 1967 și 1969. 

Din postura de tehnician al echipei din Ghencea, Emeric Ienei a câștigat 6 tilturi, în 1976, 1978, 1985, 1986, 1987 și 1994, 3 Cupe, în 1976, 1985 și 1999, dar și Cupa Campionilor Europeni, în 1986. 

La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler. El are şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu. 

Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie