Salariul pe care un fost fotbalist al României îl câştigă la pește congelat, în Elveţia - Antena Sport

Aurelian Leahu a trăit o poveste ca ruptă din film. După ce și-a încheiat cariera de fotbalist, fostul fundaș stânga la Petrolul Ploiești s-a mutat în Elveția, la Versoix, lângă Geneva, și a început o viață nouă. Una care i-a adus provocări greu de imaginat.

El recunoaşte că a muncit orice pentru a face bani: de la șantier și spălat vase, până la curățat cartofi și cofetar, iar salariul soţiei a fost cel care a susţinut familia multă vreme. „Când am ajuns aici, am muncit pe șantiere, am spălat vase, am curățat cartofi și am lucrat ca cofetar. Doi ani am trăit din salariul Vali, care câștiga aproximativ o mie de franci pe lună, și locuiam într-un subsol”, îşi aminteşte fostul fotbalist.

Viaţa lui Aurelian Leahu a devenit stabilă abia în momentul în care a reuşit să primească permis de muncă. El a reuşit să se angajeze astfel la o firmă care distribuie produse congelate.

„Trei luni am fost în probe, ca la fotbal, ca să vadă dacă rezist. Am stat trei ore fără să ies din congelator, la -20 de grade Celsius”, povestește Leahu pentru Libertatea.ro.

El spune că acum ridică un salariu bun, în Elveţia, aproximativ 4.500 de franci elvețieni pe lună, iar soția sa, Vali, un venit similar. „Cu 8.000–9.000 de franci lunar se poate trăi decent”, explică el. Cheltuielile sunt însă mult mai mari în comparaţie cu România. Pentru a închiria un apartament, cuplul de români plateşte aproximativ 2000 de euro, iar pentru cumpărăturile lunare (alimente), ei mai plătesc încă 600 de euro.