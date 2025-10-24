AC Milan, remiză chinuită cu Pisa pe San Siro. Marius Marin, rezervă neutilizată - Antena Sport

AC Milan a obținut o remiză chinuită cu Pisa pe San Siro, scor 2-2, în primul meci al etapei a 8-a din Serie A. „Diavolii” au fost salvați de golul marcat de tânărul Zachary Athekame, în minutul 90+3. Marius Marin nu a bifat niciun minut în duelul cu trupa lui Massimiliano Allegri.
Fundașul de 20 de ani a marcat superb, cu un șut din afara careului, din pasa lui Luka Modric.
AC Milan, remiză chinuită cu Pisa pe San Siro
Scorul a fost deschis de Rafael Leao, în minutul șapte. După pauză, Pisa a egalat prin Cuadrado, care a transformat un penalty în minutul 60.
Nou-promovata a preluat conducerea în minutul 86, după ce M’Bala Nzola a marcat din pasa lui Ebenezer Akinsanmiro. Șapte minute mai târziu, Zachary Athekame a marcat și a stabilit scorul final. AC Milan a ratat o ocazie uriașă în minutul 90+9, atunci când Alexis Saelemaekers a șutat puțin pe lângă poartă.
AC Milan a acumulat 17 puncte, după opt meciuri jucate. „Diavolii” pot pierde primul loc în această etapă, dat fiind faptul că Inter, Napoli și AS Roma au fiecare câte 15 puncte. Pisa a ajuns la patru puncte, fiind pe locul 18.
Trupa lui Cristi Chivu va avea un duel „de foc” în această etapă. Inter se va duela cu Napoli sâmbătă, de la ora 19:00, în deplasare, țintind a cincea victorie consecutivă în Serie A.
