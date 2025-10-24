AC Milan, remiză chinuită cu Pisa pe San Siro. Marius Marin, rezervă neutilizată - Antena Sport

AC Milan a obținut o remiză chinuită cu Pisa pe San Siro, scor 2-2, în primul meci al etapei a 8-a din Serie A. „Diavolii” au fost salvați de golul marcat de tânărul Zachary Athekame, în minutul 90+3. Marius Marin nu a bifat niciun minut în duelul cu trupa lui Massimiliano Allegri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundașul de 20 de ani a marcat superb, cu un șut din afara careului, din pasa lui Luka Modric.

AC Milan, remiză chinuită cu Pisa pe San Siro

Scorul a fost deschis de Rafael Leao, în minutul șapte. După pauză, Pisa a egalat prin Cuadrado, care a transformat un penalty în minutul 60.

Nou-promovata a preluat conducerea în minutul 86, după ce M’Bala Nzola a marcat din pasa lui Ebenezer Akinsanmiro. Șapte minute mai târziu, Zachary Athekame a marcat și a stabilit scorul final. AC Milan a ratat o ocazie uriașă în minutul 90+9, atunci când Alexis Saelemaekers a șutat puțin pe lângă poartă.

AC Milan a acumulat 17 puncte, după opt meciuri jucate. „Diavolii” pot pierde primul loc în această etapă, dat fiind faptul că Inter, Napoli și AS Roma au fiecare câte 15 puncte. Pisa a ajuns la patru puncte, fiind pe locul 18.