"Atât trebuie să bagi de la tine" Gigi Becali a spus suma uriaşă pe care Dan Şucu o va cheltui la Genoa în fiecare an! - Antena Sport

Dacă investea în campionatul nostru, ce? Luam și eu după, stau eu vreodată pe locul 2? Nu băgam 40, nu sunt idiot să bag 40, dar băgam și eu 10. Doar nu o să dau averea mea ca să mă concurez cu Șucu.

Îi spuneam, «bă, Șucule, ești mai tare ca mine, dar eu nu sunt idiot să bag toți banii la fotbal». Îi strângeam mâna, să fie sănătos.

El are un profit minim de 10-15 milioane pe an. El îi bagă acolo, nu are nicio treabă. Îi crește afacerea, profitul îl bagă la Genoa și la Rapid. El are o afacere solidă.

Asta nu înseamnă că eu îmi fac ambiția cu Șucu, nu, tată. Eu o să iau din Liga Campionilor 40, el trebuie să bage 40 din buzunar. O să ajungem (n.r: în Liga Campionilor)”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro după ce Dan Şucu a preluat clubul Genoa.

Miliardarul român pe care Dan Șucu vrea să îl aducă la Genoa, după ce Ion Țiriac l-a refuzat

Italienii au dezvăluit cine este miliardarul român pe care Dan Șucu vrea să îl aducă la Genoa, după ce a fost refuzat de Ion Țiriac. Noul acționar majoritar al clubului din Italia are planuri mari.

Potrivit unui anunț făcut în presa din Italia, Dan Șucu nu a mers singur la Genoa. Acesta ar fi un indiciu cu privire la o colaborare pe care și-o dorește noul acționar majoritar al echipei din Serie A, care a cumpărat un pachet de 77% din acțiunile „grifonilor”.

Potrivit informațiilor oferite de buoncalcioatutti.it, Dan Șucu nu a mers singur în Italia, pentru a negocia cu italienii. Florin Talpeș, poreclit „regele IT”, s-a aflat alături de Șucu la sediul „grifonilor”.

Talpeș este clasat pe locul 5 într-un top al celor mai bogați români, cu o avere estimată la aproximativ un miliard de euro.

Acesta nu s-ar afla la prima implicare în lumea fotbalului. Miliardarul român a fost sponsor al clubului Rapid în anul 2007, însă nu a mai continuat să finanțeze clubul din Giulești din cauza lui George Copos, omul care conducea echipa la momentul respectiv.

Rămâne de văzut dacă Talpeș se va implica alături de Dan Șucu la Genoa. O înțelegere între „regele IT” și noul acționar majoritar al formației din Serie A ar însemna un lucru uriaș pentru noua echipă a omului de afaceri care deține pachetul majoritar de acțiuni și la Rapid.

Potrivit italienilor, Dan Șucu și-a dorit inițial să îl aducă pe Ion Țiriac în conducerea noii sale echipe. Totuși, acesta s-a lovit de refuzul omului de afaceri.

Alexandru Țiriac a dezvăluit că tatăl său nu se va implica la Genoa

Fiul lui Ion Ţiriac, Ion Alexandru Ţiriac, a făcut un anunţ important pe contul său de Instagram, după ce presa italiană a scris că tatăl lui va face parte din conducerea clubului Genoa, alături de Dan Șucu.

Ion Alexandru Ţiriac a transmis că nici de această dată familia Ţiriac nu se va implica în fotbal. Ion Alexandru Ţiriac este administratorul averii familiei Ţiriac, după cum preciza chiar tatăl lui.

„I-am spus nu lui Manchester United acum 10 ani…

Nu clubului Genoa astăzi…

Dacă ar fi fost să fie… a fost întotdeauna o singură iubire «Doar Dinamo Bucureşti».

Deocamdată însă, există fundaţiile care au grija miilor de sportivi tineri şi bineînţeles de studenţi în zone defavorizate. Iar pe aceste fundaţii le vom duce în Liga Campionilor. Câţi mai mulţi şi cât mai sus an de an”, a transmis Ion Alexandru Ţiriac, pe InstaStory.