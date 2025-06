Cagliari cere 4 milioane de euro pentru transferul lui Răzvan Marin! Anunțul făcut în Italia - Antena Sport

În momentul de față, Răzvan Marin este cotat la suma de 3,5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. În cariera sa, mijlocașul cu 67 de selecții la echipa națională a mai jucat pentru: Viitorul, Standard Liege, Ajax și Empoli.

Răzvan Marin vrea să plece de la Cagliari

Răzvan Marin vrea să plece de la Cagliari, chiar dacă sarzii s-au salvat de la retrogradare. Nu a mai prins echipa în ultimul sezon şi nu e deloc mulţumit de statutul la care a ajuns.

Răzvan Marin spune că nu l-a afectat situaţia, dar faptul că a devenit rezervă nu e pe placul său. “Ba am jucat, ba nu am jucat. Eu am încercat tot timpul să fiu profesionist, să-mi văd de ale mele. Mă antrenez tot timpul 100%, când s-a apelat la mine am fost acolo. De afectat nu m-a afectat pentru că nu mai sunt un jucător tânăr să mă afecteze orice. Eu mi-am văzut de ale mele, m_am antrenat şi tot timpul când s-a apelat la mine am făcut-o bine”, a spus Răzvan Marin, în exclusivitate pentru Antena Sport.