Când poate deveni Cristi Chivu campion cu Inter în Serie A, după ce Napoli a pierdut cu Lazio

Viviana Moraru Publicat: 18 aprilie 2026, 21:11

Cristian Chivu / Profimedia

Echipa italiană Lazio Roma a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, formaţia campioană en-titre, Napoli, în etapa a 33-a din Serie A.

Lazio nu a avut posesia de partea ei pe Stadio Diego Armando Maradona, dar a fost echipa mai periculoasă şi mai eficientă. Matteo Cancellieri a deschis scorul pentru oaspeţi, în minutul 6, din asisstul lui Kenneth Taylor.

Cristi Chivu, tot mai aproape de titlu cu Inter: poate deveni campion etapa următoare

Minutul 31 a adus un penalty pentru laziali, însă portarul Milinkovic-Savic a apărat la execuţia căpitanului Zaccagni. Romanii şi-au mărit avantajul însă în repriza secundă, în minutul 57, prin Toma Basic, din pasa lui Cancellieri.

Replica slabă din partea gazdelor a venit odată cu bara lui Alisson Santos, din minutul 60, dar echipa lui Antonio Conte a părut lipsită de idei şi Napoli – Lazio s-a încheiat 0-2. Este prima înfrângere a lui Napoli pe teren propriu din decembrie 2024 încoace, atunci când pierdea tot în faţa lui Lazio, scor 0-1.

Rezultatul îi convine de minune lui Cristi Chivu, care poate deveni matematic campion al Italiei cu Inter, încă din etapa viitoare. În clasament, Inter conduce cu 78 de puncte, urmată de Napoli, cu 66 de puncte. AC Milan are un meci mai puţin şi 63 de puncte. Lazio este pe locul 9, în afara cupelor europene, de care o mai despart zece puncte. Romanii au 47 de puncte după 33 de etape.

Concret, în cazul în care o va învinge pe Torino, iar Napoli se va încurca în meciul cu Cremonese de runda viitoare, Inter va deveni campioană în Serie A la finalul săptămânii viitoare. Meciul lui Napoli se va disputa vineri, în timp ce cel al nerazzurrilor va avea loc duminică.

