Ce cotă a ajuns să aibă Interul lui Cristi Chivu la câştigarea titlului în Serie A - Antena Sport

Inter e cea mai în formă echipă din Serie A, aflându-se şi pe prima poziţie în clasament. Acesta este şi motivul pentru care nerazzurrii au devenit favoriţii bookmakerilor la câştigarea Scudetto.

După primele 20 de etape disputate în Serie A, Inter e prima, cu 43 de puncte, fiind urmată de AC Milan (40 de puncte) şi de Napoli, Juventus şi Roma, fiecare cu câte 39 de puncte, ultimele două având un meci în plus disputat.

Inter are cotă 1.40 la câştigarea titlului în Serie A

În acest context, lucrurile s-au schimbat faţă de începutul sezonului. După primele şase etape disputate, Napoli era favorita specialiştilor, cu o cotă de 2.60, Inter având 3.80.

În acest moment, echipa lui Cristi Chivu e considerată favorită certă, având o cotă de 1.40. Milan şi Napoli au cotă 6.00 pentru a câştiga titlul, iar Juventus are cotă 18.00.

Miercuri şi joi, primele trei clasate vor evolua în meciuri restante, Napoli – Parma, Inter – Lecce şi Como – Milan.