Ce le-a spus Chivu jucătorilor săi la pauză în Inter – Como? Dezvăluirea omului care a schimbat soarta calificării

Petar Sucic, jucătorul care a salvat-o pe Inter în semifinala contra lui Como din Cupa Italiei, a mărturisit după meci ce le-a transmis Cristi Chivu la pauză, când echipa lui Cesc Fabreagas conducea cu 2-0. În plus, mijlocașul croat s-a arătat extrem de mulțumit de modul în care el și colegii săi au întors soarta calificării în ultimul act al competiției.

Inter s-a calificat marți seara în finala Cupei Italiei după ce a învins-o pe Como în returul semifinalelor după un meci nebun. În minutul 68, trupa lui Fabregas conducea cu 2-0, însă a urmat o revenire de zile mari a echipei lui Chivu, care a marcat prin Calhanoglu (X2) și Sucic, croatul dând lovitura decisivă în minutul 89.

Două lucruri: Ce le-a cerut Chivu jucătorilor săi la pauza partidei contra lui Como

După meci, unul dintre jucătorii “nerazzurro” care au oferit declarații a fost Petar Sucic, introdus în teren de Chivu în minutul 60, când scorul era 2-0. Croatul și-a făcut simțită prezența din plin, oferind două assist-uri și marcând golul victoriei în minutul 89.

Sucic a fost întrebat care a fost secretul revenirii Interului, moment în care el a spus zâmbind: “Ce se întâmplă în vestiar rămâne acolo”. Ulterior, croatul a vorbit pe larg despre ce s-a întâmplat la vestiare, dar și cum s-a trăit victoria dramatică de pe Giuseppe Meazza.

“Victoria s-a datorat mentalității noastre, psihicului nostru. Știam că putem face asta, chiar dacă tabela arăta 0-2 după pauză. Antrenorul ne-a spus că trebuie să fim mai rapizi și mai agresivi și exact asta s-a întâmplat.