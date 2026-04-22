Ce le-a spus Chivu jucătorilor săi la pauză în Inter – Como? Dezvăluirea omului care a schimbat soarta calificării

Petar Sucic, jucătorul care a salvat-o pe Inter în semifinala contra lui Como din Cupa Italiei, a mărturisit după meci ce le-a transmis Cristi Chivu la pauză, când echipa lui Cesc Fabreagas conducea cu 2-0. În plus, mijlocașul croat s-a arătat extrem de mulțumit de modul în care el și colegii săi au întors soarta calificării în ultimul act al competiției.
Inter s-a calificat marți seara în finala Cupei Italiei după ce a învins-o pe Como în returul semifinalelor după un meci nebun. În minutul 68, trupa lui Fabregas conducea cu 2-0, însă a urmat o revenire de zile mari a echipei lui Chivu, care a marcat prin Calhanoglu (X2) și Sucic, croatul dând lovitura decisivă în minutul 89.
Două lucruri: Ce le-a cerut Chivu jucătorilor săi la pauza partidei contra lui Como
După meci, unul dintre jucătorii “nerazzurro” care au oferit declarații a fost Petar Sucic, introdus în teren de Chivu în minutul 60, când scorul era 2-0. Croatul și-a făcut simțită prezența din plin, oferind două assist-uri și marcând golul victoriei în minutul 89.
Sucic a fost întrebat care a fost secretul revenirii Interului, moment în care el a spus zâmbind: “Ce se întâmplă în vestiar rămâne acolo”. Ulterior, croatul a vorbit pe larg despre ce s-a întâmplat la vestiare, dar și cum s-a trăit victoria dramatică de pe Giuseppe Meazza.
“Victoria s-a datorat mentalității noastre, psihicului nostru. Știam că putem face asta, chiar dacă tabela arăta 0-2 după pauză. Antrenorul ne-a spus că trebuie să fim mai rapizi și mai agresivi și exact asta s-a întâmplat.
Sunt bucuros cu victoria. Nu e ușor să joci contra lui Como. Am revenit și în campionat. După primul gol, totul a mers cum a trebuit. Nu e ușor să fi condus la două goluri și să revii așa. Ne-am arătat mentalitatea din nou“, a spus mijlocașul croat, potrivit gazzetta.it.
În finala Cupei Italiei, Inter va întâlni câștigătoarea meciului dintre Lazio și Atalanta, care se dispută azi. În tur, pe Olimpico, cele două au terminat la egalitate, scor 2-2.
- Detaliul care arată cât de MARE este Chivu în acest sezon! Nimeni nu a reușit așa ceva în Italia
- Două cuvinte pentru istorie! Ce a spus Chivu după calificarea Interului în finala cupei și explicația oferită
- De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor
- Como se îndrepta spre finală, apoi a început Calhanoglu show! Mesajul eroului lui Inter: „Asta ne dorim”
- Nota primită de Cristi Chivu după calificarea miraculoasă a Interului în finala Cupei: “Găsește cheia potrivită”