Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce suspendare riscă să primească Antonio Conte, după scandalul uriaş din meciul cu Interul lui Cristi Chivu - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Ce suspendare riscă să primească Antonio Conte, după scandalul uriaş din meciul cu Interul lui Cristi Chivu

Ce suspendare riscă să primească Antonio Conte, după scandalul uriaş din meciul cu Interul lui Cristi Chivu

Viviana Moraru Publicat: 13 ianuarie 2026, 11:57

Comentarii
Ce suspendare riscă să primească Antonio Conte, după scandalul uriaş din meciul cu Interul lui Cristi Chivu

Antonio Conte, eliminat în meciul cu Inter/ Profimedia

Italienii au aflat ce suspendare riscă să primească Antonio Conte, după scandalul uriaş din meciul cu Interul lui Cristi Chivu. Napoli a remizat cu nerazzurrii, în etapa a 20-a din Serie A, scor 2-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antonio Conte a fost eliminat în minutul 71, după ce Inter a primit un penalty. “Să vă fie ruşine”, a strigat antrenorul italian, în drumul către vestiare. Hakan Calhanoglu a transformat lovitura de la 11 metri, Napoli reuşind să egaleze ulterior în minutul 81, prin Scot McTominay.

Ce suspendare riscă să primească Antonio Conte după Inter – Napoli 2-2

Antrenorul lui Napoli a văzut direct cartonaşul roşu în repriza secundă a duelului cu Inter. Ca urmare, presa din Italia anunţă că Antonio Conte are mari şanse să primească două etape de suspendare.

Antonio Conte ar urma astfel să nu stea pe banca echipei sale la duelurile de campionat cu Parma, de pe 14 ianuarie, şi cu Sassuolo, de pe 17 ianuarie. Italianul ar urma să revină alături de echipa sa la derby-ul cu Juventus, programat să se desfăşoare pe 25 ianuarie.

După meciurile de campionat pe care le va vedea, cel mai probabil, din tribună, Antonio Conte va fi pe banca lui Napoli la meciul cu Copenhaga din grupa de Champions League, meci care se va disputa pe 20 ianuarie.

Reclamă
Reclamă

Ce a spus Cristi Chivu despre Antonio Conte

Nerazzurrii au primit un penalty în minutul 70, după ce Doveri a fost chemat de VAR, iar antrenorul care a câştigat în trecut titlul şi cu Inter a “explodat” nefiind de acord cu decizia luată de arbitru.

Conte a fost apoi surprins bucurându-se la reuşita de 2-2 a echipei sale. La final, Cristi Chivu a fost şi el întrebat dacă a învăţat ceva azi de la antrenorul italian.

“Nu m-am uitat la el azi, eram concentrat pe Inter și pe meciul nostru, încercând să rămân organizat și cu mintea limpede.

Prognoza meteo 12 ianuarie - 9 februarie 2026. Perioada cu ger se prelungeștePrognoza meteo 12 ianuarie - 9 februarie 2026. Perioada cu ger se prelungește
Reclamă

Conte și-a dovedit valoarea, victoriile și importanța sa în lumea fotbalului vorbesc de la sine, la fel și dragostea pe care i-o poartă fanii Napoli. Noi, tinerii antrenori, nu putem decât să-l admirăm și să învățăm de la el.”, a spus antrenorul român.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Soluția ieftină pentru încălzirea apartamentului care poate fi fatală. Ce recomandă specialiştii
Observator
Soluția ieftină pentru încălzirea apartamentului care poate fi fatală. Ce recomandă specialiştii
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
Fanatik.ro
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
13:22
O nouă mutare pentru Zeljko Kopic la Dinamo. “Câinii” s-au înţeles cu jucătorul român din La Liga
13:19
E Mbappe problema? Antrenorii francezului sunt demiși pe bandă rulantă: singurul care a „scăpat” a luat Champions League
13:00
Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…”
12:35
Reacţia Barcelonei după ce Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid după El Clasico
12:33
Jack Doohan, OUT de la Alpine. Anunţul echipei din Formula 1
12:32
Un fost jucător al FCSB vrea să se transfere la Rapid: “Acolo sunt acasă”
Vezi toate știrile
1 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 2 Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar” 3 Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor 4 Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan 5 Kopic, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de ce nu vin jucători la Dinamo! Ce a spus de fraţii Eissat 6 Gigi Becali s-a răzgândit. Anunțul făcut de Mihai Stoica despre transferurile de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”