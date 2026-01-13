Ce suspendare riscă să primească Antonio Conte, după scandalul uriaş din meciul cu Interul lui Cristi Chivu - Antena Sport

Italienii au aflat ce suspendare riscă să primească Antonio Conte, după scandalul uriaş din meciul cu Interul lui Cristi Chivu. Napoli a remizat cu nerazzurrii, în etapa a 20-a din Serie A, scor 2-2.
Antonio Conte a fost eliminat în minutul 71, după ce Inter a primit un penalty. “Să vă fie ruşine”, a strigat antrenorul italian, în drumul către vestiare. Hakan Calhanoglu a transformat lovitura de la 11 metri, Napoli reuşind să egaleze ulterior în minutul 81, prin Scot McTominay.
Ce suspendare riscă să primească Antonio Conte după Inter – Napoli 2-2
Antrenorul lui Napoli a văzut direct cartonaşul roşu în repriza secundă a duelului cu Inter. Ca urmare, presa din Italia anunţă că Antonio Conte are mari şanse să primească două etape de suspendare.
Antonio Conte ar urma astfel să nu stea pe banca echipei sale la duelurile de campionat cu Parma, de pe 14 ianuarie, şi cu Sassuolo, de pe 17 ianuarie. Italianul ar urma să revină alături de echipa sa la derby-ul cu Juventus, programat să se desfăşoare pe 25 ianuarie.
După meciurile de campionat pe care le va vedea, cel mai probabil, din tribună, Antonio Conte va fi pe banca lui Napoli la meciul cu Copenhaga din grupa de Champions League, meci care se va disputa pe 20 ianuarie.
Ce a spus Cristi Chivu despre Antonio Conte
Nerazzurrii au primit un penalty în minutul 70, după ce Doveri a fost chemat de VAR, iar antrenorul care a câştigat în trecut titlul şi cu Inter a “explodat” nefiind de acord cu decizia luată de arbitru.
Conte a fost apoi surprins bucurându-se la reuşita de 2-2 a echipei sale. La final, Cristi Chivu a fost şi el întrebat dacă a învăţat ceva azi de la antrenorul italian.
“Nu m-am uitat la el azi, eram concentrat pe Inter și pe meciul nostru, încercând să rămân organizat și cu mintea limpede.
Conte și-a dovedit valoarea, victoriile și importanța sa în lumea fotbalului vorbesc de la sine, la fel și dragostea pe care i-o poartă fanii Napoli. Noi, tinerii antrenori, nu putem decât să-l admirăm și să învățăm de la el.”, a spus antrenorul român.
- Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan
- Patronul Aurelio De Laurentiis a ieşit la rampă după Inter – Napoli 2-2. “Şi fără 9 jucători”
- “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român
- “Ce ruşine! Ar trebui să vă fie ruşine!” Antonio Conte, de necontrolat în timpul duelului cu Cristi Chivu
- De ce nu câştigă Inter meciurile importante? Răspunsul lui Cristi Chivu. Ce a spus de rivalul Conte