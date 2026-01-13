Ce suspendare riscă să primească Antonio Conte, după scandalul uriaş din meciul cu Interul lui Cristi Chivu - Antena Sport

Italienii au aflat ce suspendare riscă să primească Antonio Conte, după scandalul uriaş din meciul cu Interul lui Cristi Chivu. Napoli a remizat cu nerazzurrii, în etapa a 20-a din Serie A, scor 2-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antonio Conte a fost eliminat în minutul 71, după ce Inter a primit un penalty. “Să vă fie ruşine”, a strigat antrenorul italian, în drumul către vestiare. Hakan Calhanoglu a transformat lovitura de la 11 metri, Napoli reuşind să egaleze ulterior în minutul 81, prin Scot McTominay.

Ce suspendare riscă să primească Antonio Conte după Inter – Napoli 2-2

Antrenorul lui Napoli a văzut direct cartonaşul roşu în repriza secundă a duelului cu Inter. Ca urmare, presa din Italia anunţă că Antonio Conte are mari şanse să primească două etape de suspendare.

Antonio Conte ar urma astfel să nu stea pe banca echipei sale la duelurile de campionat cu Parma, de pe 14 ianuarie, şi cu Sassuolo, de pe 17 ianuarie. Italianul ar urma să revină alături de echipa sa la derby-ul cu Juventus, programat să se desfăşoare pe 25 ianuarie.

După meciurile de campionat pe care le va vedea, cel mai probabil, din tribună, Antonio Conte va fi pe banca lui Napoli la meciul cu Copenhaga din grupa de Champions League, meci care se va disputa pe 20 ianuarie.