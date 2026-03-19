Ce transfer face Cristi Chivu la Inter! Jucătorul care a spus “DA”. Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport

Guglielmo Vicario (29 de ani), portarul italian al lui Tottenham Hotspur, este deschis unui transfer la Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, scrie La Gazzetta dello Sport, citată de site-ul Football Italia.
Nerazzurrii caută un nou portar titular pentru sezonul 2026-27, iar presa a dat de înţeles că gruparea lombardă ar urma să poarte o nouă rundă de discuţii cu agenţii jucătorului cotat la 23 de milioane de euro în această lună.
Guglielmo Vicario i-a spus DA lui Inter
Potrivit Gazzettei, Vicario şi-a anunţat deja agenţii că ar fi bucuros să se întoarcă în Serie A, în special la Inter, unde a fost deja aproape să ajungă în 2023, înainte de transferul său de la Empoli la Tottenham.
Gazzetta subliniază că relaţia lui Vicario cu Spurs a atins un punct critic în ultimele luni, aşa că nerazzurrii sunt încrezători că pot ajunge la o înţelegere cu echipa din Premier League, care luptă în prezent pentru a evita retrogradarea.
Inter, însă, este conştientă că preţul cerut de Tottenham va fi între 15 şi 20 de milioane de euro vara viitoare, cu condiţia să rămână în Premier League.
Nu este de aşteptat ca Inter să ofere o prelungire a contractului lui Yann Sommer, deşi clubul s-ar putea răzgândi şi să-l păstreze pe internaţionalul elveţian ca al doilea portar în sezonul viitor dacă va primi oferte pentru Josep Martinez.
Vicario este coleg la Tottenham cu fundaşul român Radu Drăguşin.
