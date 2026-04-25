Chivu are o nouă “țintă” pentru mercato. Inter a pus ochii pe un puști care i-a “îngropat” Italiei visul mondial

Andrei Nicolae Publicat: 25 aprilie 2026, 13:06

Chivu are o nouă țintă pentru mercato. Inter a pus ochii pe un puști care i-a îngropat Italiei visul mondial

Kerim Alajbegovic, după barajul câștigat contra Italiei la Cupa Mondială / Getty Images

Interul lui Cristi Chivu intră în linie dreaptă pentru ultima parte a sezonului din Italia, însă conducerea clubului deja pregătește și stagiunea viitoare. După ce au ajuns deja la un acord pentru primul transfer din perioada de mercato de vară, “nerazzurrii” au mai pus ochii pe un jucător, și anume bosniacul Kerim Alajbegovic.

Cristi Chivu nu a avut parte de transferuri de răsunet în primul său an la Inter, însă oficialii clubului își doresc ca situația să se schimbe începând cu anul viitor. Formația din Lombardia a rezolvat deja primul transfer în persoana fundașului central Tarik Muharemovic, însă mutările care urmează nu se opresc aici.

Cine este Kerim Alajbegovic + Echipele care mai sunt interesate de el

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport anunță că Inter l-a “țintit” pe Kerim Alajbegovic, un puști de doar 17 ani care a contribuit la eșecul Italiei contra Bosniei din finala barajului pentru Cupa Mondială. Intrat la pauza meciului de la Zenica, fotbalistul împrumutat în acest sezon de la Bayer Leverkusen la Red Bull Salzburg a fost unul dintre cei patru oameni care și-au convertit loviturile de la 11 metri.

Conform sursei citate anterior, Alajbegovic a atras deja interesul mai multor cluburi de top, astfel că dacă Inter va decide să urmărească această pistă, va fi nevoită să se lupte cu formații precum Arsenal, Napoli, AC Milan sau Roma, care l-au ochit la rândul lor pe bosniac.

Șansele ca tânărul ce evoluează pe postul de aripă stângă să aleagă destinația Serie A sunt mari și a apelat la un conațional veteran care a evoluat în “cizmă”, Miralem Pjanic, pentru a-l ajuta să ia cea mai bună decizie. Astfel, Inter ar putea să își asigure un nou transfer dacă alege să se lupte pentru Alajbegovic cu rivalele sale din Italia și îl dacă îl convinge pe tânăr.

Crescut în academiile celor de la Koln și Bayer Leverkusen, bosniacul a fost cedat sub formă de împrumut de campioana Germaniei din 2024 în Austria, la Red Bull Salzburg, unde și-a găsit un ritm bun. În 40 de meciuri, Alajbegovic a adunat 12 goluri și patru pase decisive.

