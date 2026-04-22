Como se îndrepta spre finală, apoi a început Calhanoglu show! Mesajul eroului lui Inter: „Asta ne dorim”

Inter Milano s-a calificat în finala Cupei Italiei după 3-2 în fața celor de la Como, după ce echipa lui Fabregas a condus cu 2-0. La fel ca în campionat, în urmă cu nici două săptămâni.

Eroul lui Inter s-a numit Hakan Calhanoglu. Veteranul de la mijlocul terenului a marcat primele două goluri: mai întâi cu un șut de la marginea careului și apoi cu o lovitură de cap.

Mesajul lui Calhanoglu

Calhanoglu a vorbit după partidă despre marea revenire.

„Un gol cu capul? Mai marcasem unul și în Germania. Din fericire, am reușit să schimbăm soarta meciului. Ne-a fost greu? Știam dinainte că va fi complicat cu Como: sunt o echipă care știe să joace și niciodată nu e ușor împotriva lor, dar în repriza a doua ne-am făcut treaba.

Două trofee? Asta ne dorim, aceste două cupe. Ne bucurăm că suntem în finală, dar ne mai așteaptă câteva meciuri importante în campionat și vrem să închidem lucrurile cât mai repede” a spus Hakan Calhanoglu la finalul partidei.