Cristi Chivu a dat lovitura! Aduce un super-portar din Serie A pentru doar 3 milioane de euro

Cristi Chivu este aproape să bifeze un transfer important pentru sezonul următor la Inter, asta după ce oficialii clubului au ajuns la un acord verbal cu înlocuitorul lui Sommer.
Celebrul jurnalist Gianluca Di Marzio anunță că Inter și Lazio au ajuns la o înțelegere pentru transferul definitiv al lui Ivan Provedel, portar cotat la trei milioane de euro.
Inter, acord verbal cu Ivan Provedel
Cristi Chivu a găsit rapid un înlocuitor pentru Sommer și transferul îl va costa foarte puțin pe tehnicianul român. Campioana Italiei a primit un acord verbal din partea lui Ivan Provedel, legitimat în prezent la Lazio.
Gianluca Di Marzio anunță că agentul portarului în vârstă de 32 a confirmat mutarea, iar tranzacția va ajunge nu mai puțin de trei milioane de euro.
„Suntem foarte aproape, am lucrat în direcția potrivită”, a transmis agentul fotbalistului. Provedel nu a mai jucat pentru Lazio din luna martie, după ce a suferit o accidentare gravă la umăr.
El a strâns de-a lungul timpului 200 de apariții în Serie A, evoluând și pentru Chievo Verona, Empoli și Spezia Calcio.
Il portiere firmerà un contratto triennale. C’è già l’accordo verbale tra i club, @Inter conta di avere le firme della Lazio nei prossimi giorni https://t.co/IjepcmhfFi
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 17, 2026
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