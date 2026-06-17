Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu a dat lovitura! Aduce un super-portar din Serie A pentru doar 3 milioane de euro

Cristi Chivu a dat lovitura! Aduce un super-portar din Serie A pentru doar 3 milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 17 iunie 2026, 18:15

Comentarii
Cristi Chivu a dat lovitura! Aduce un super-portar din Serie A pentru doar 3 milioane de euro

Cristian Chivu / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Cristi Chivu este aproape să bifeze un transfer important pentru sezonul următor la Inter, asta după ce oficialii clubului au ajuns la un acord verbal cu înlocuitorul lui Sommer.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Celebrul jurnalist Gianluca Di Marzio anunță că Inter și Lazio au ajuns la o înțelegere pentru transferul definitiv al lui Ivan Provedel, portar cotat la trei milioane de euro.

Inter, acord verbal cu Ivan Provedel

Cristi Chivu a găsit rapid un înlocuitor pentru Sommer și transferul îl va costa foarte puțin pe tehnicianul român. Campioana Italiei a primit un acord verbal din partea lui Ivan Provedel, legitimat în prezent la Lazio.

Gianluca Di Marzio anunță că agentul portarului în vârstă de 32 a confirmat mutarea, iar tranzacția va ajunge nu mai puțin de trei milioane de euro.

„Suntem foarte aproape, am lucrat în direcția potrivită”, a transmis agentul fotbalistului. Provedel nu a mai jucat pentru Lazio din luna martie, după ce a suferit o accidentare gravă la umăr.

Reclamă
Reclamă

El a strâns de-a lungul timpului 200 de apariții în Serie A, evoluând și pentru Chievo Verona, Empoli și Spezia Calcio.

Veştea joacă ultima carte ca să fie premier şi încalcă linia roşie a lui Nicuşor Dan: Negociază cu AUR - SURSEVeştea joacă ultima carte ca să fie premier şi încalcă linia roşie a lui Nicuşor Dan: Negociază cu AUR - SURSE
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va avea mai multe goluri marcate la Mondiale la finalul World Cup 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât va costa de la 1 iulie 2026 să îţi cumperi vechime în muncă
Observator
Cât va costa de la 1 iulie 2026 să îţi cumperi vechime în muncă
Produsul care poate genera 1.000.000.000 de dolari la CM 2026. Se vinde și în România și e bătaie pe el
Fanatik.ro
Produsul care poate genera 1.000.000.000 de dolari la CM 2026. Se vinde și în România și e bătaie pe el
19:18

Decizia luată de UEFA pentru Liga Campionilor după situaţiile apărute la Campionatul Mondial
19:04

Cristiano Ronaldo, unic în istorie! Performanță fantastică la Cupa Mondială
18:48

Portugalia – DR Congo LIVE VIDEO (20:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Cristiano Ronaldo intră în scenă. Echipele de start
18:33

Suma de bani pe care o va încasa Istvan Kovacs la primul meci din carieră pe care-l va conduce la Cupa Mondială
18:19

Ce le-a cerut Fabio Cannavaro jucătorilor săi înainte de duelul Uzbekistan – Columbia de la Mondial
18:05

Adi Popa s-a hotărât! Ce decizie a luat fotbalistul, după ce s-a despărțit de Steaua
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB 2 O nouă plecare de la FCSB! A decis să rezilieze. Cum l-a deranjat Gigi Becali! 3 FRF, înfrângere la TAS! E obligată să renunţe la o regulă importantă din Liga 1! Reacţia forului condus de Burleanu 4 FCSB transferă atacant! Mihai Stoica anunță “acordul”: “Mi-a dat Gigi OK-ul” 5 Gigi Becali îl transferă pe Joao Paulo pe o sumă uriaşă: “Imediat îl dau” 6 “Mulțumim, Dennis Politic!” I-a fost anunţată plecarea. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României