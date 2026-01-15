Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu a explicat gestul făcut după golul victoriei din Inter - Lecce: "Îmi amintesc băiețelul de 7 ani" - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu a explicat gestul făcut după golul victoriei din Inter – Lecce: “Îmi amintesc băiețelul de 7 ani”

Cristi Chivu a explicat gestul făcut după golul victoriei din Inter – Lecce: “Îmi amintesc băiețelul de 7 ani”

Andrei Nicolae Publicat: 15 ianuarie 2026, 10:18

Comentarii
Cristi Chivu a explicat gestul făcut după golul victoriei din Inter – Lecce: Îmi amintesc băiețelul de 7 ani

Cristi Chivu, celebrând un gol / Profimedia

Cristi Chivu a ieșit în evidență în victoria lui Inter cu Lecce în momentul în care Pio Esposito a marcat unicul gol care a tranșat soarta partidei. Antrenorul român a sprintat pe teren pentru a-și îmbrățișa fostul elev de la Primavera, iar după meci a explicat de ce a recurs la acest gest de descătușare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter a obținut o nouă victorie în Serie A și a învins-o pe Lecce cu scorul de 1-0, profitând astfel de pasul greșit făcut de Napoli, care a remizat “alb” cu Parma. În urma succesului de pe Meazza, “nerazzurrii” s-au distanțat la șase puncte de rivala din oraș AC Milan, care are însă și un meci în minus.

Chivu și legătura sa cu Pio Esposito

După duelul decis de golul lui Esposito din minutul 78, Chivu a vorbit în fața jurnaliștilor și a primit întrebări pe diverse subiecte. Una dintre ele s-a legat de modul în care a celebrat reușita puștiului de 20 de ani, alergând pe teren și îmbrățișându-l după gol.

Chivu a explicat că are o legătură specală cu tânărul atacant și că au crescut împreună la trupa Primavera a lui Inter, unde Pio era chiar căpitan. Ulterior, Inter a vorbit despre dificultatea partidei pe care el și elevii săi au fost nevoiți să o pregătească.

Îmi amintesc băiețelul de 7 ani… Practic, am crescut împreună. Îl cunosc ca pe dinafară, îl știu familia, ambiția, munca pe care a depus-o încă din Academie. A fost căpitanul meu la Inter Primavera și mă bucur pentru el, așa cum mă bucur pentru întreaga echipă, pentru că a fost un meci cu adevărat complicat.

Reclamă
Reclamă

Mă așteptam să fie dificil, pentru că după ce depui atât de mult efort precum am făcut-o noi în meciul cu Napoli de duminică și nu obții rezultatul dorit, asta cântărește greu. Îmi amintesc, ca jucător, când urma alt meci la 72 de ore distanță, mi se părea unul dintre cele mai complicate lucruri“, a spus antrenorul milanezilor, potrivit gazzetta.it.

Chivu, de neclintit în fața titlului de “campion de iarnă”

În ceea ce privește statutul pe care îl are Inter de campioană de Iarnă, antrenorul român nu s-a arătat atât de entuziasmat de acest lucru, știind că mai are un drum lung până la îndeplinirea obiectivului său adevărat, și anume un Scudetto.

Am mai câștigat acest semi-titlu de campion de iarnă în cariera mea, dar nu valorează nimic. Ce contează este unde vei fi în mai.

Metoda prin care o tânără a scăpat de plata chiriei și a facturilor. Trăiește viața la care mulți viseazăMetoda prin care o tânără a scăpat de plata chiriei și a facturilor. Trăiește viața la care mulți visează
Reclamă

Sigur, înseamnă că ești competitiv, dar așa cum am mai spus, va fi o luptă până la final, pentru fiecare punct“.

După 20 de etape în Serie A, Inter se află pe prima poziție, cu 46 de puncte adunate.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Alerta meteo de vreme rea. Nopți și dimineți geroase până marţi în toată ţara. Cod galben de ger în Moldova
Observator
Alerta meteo de vreme rea. Nopți și dimineți geroase până marţi în toată ţara. Cod galben de ger în Moldova
FCSB revine în Ghencea! Este bomba anului în SuperLiga. Gigi Becali: „O să luăm titlul acolo!”
Fanatik.ro
FCSB revine în Ghencea! Este bomba anului în SuperLiga. Gigi Becali: „O să luăm titlul acolo!”
12:05
Gigi Becali anunţă revenirea FCSB în Ghencea. “O să luăm titlul acolo!”
11:54
Două cluburi din Serie A, pe urmele lui Mario Tudose. Concurență pentru echipele de top din România
11:46
Clubul care negociază transferul lui Stanciu, după ce Gigi Becali a anunţat că nu are bani pentru el
11:18
Ce ironic! Ce i-au scandat fanii lui Albacete lui Arbeloa după ce Real Madrid a fost eliminată din Cupa Spaniei
11:11
Marius Şumudică transferă un jucător care a vrut să-l bată pe Mircea Lucescu
10:56
Otto Hindrich, prezentat oficial la Legia Varșovia. Primele cuvinte ale portarului: “Pot aduce asta la echipă”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Tottenham, transfer de 40 de milioane 2 Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” 3 UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial 4 Lovitură pentru FCSB. Un jucător s-a accidentat și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya 5 Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial 6 Transfer surpriză pe care Şucu îl face la Rapid. Vine rapidistul care a jucat la FCSB şi Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al CraioveiMirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei
Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSBGigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB