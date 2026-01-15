Cristi Chivu a explicat gestul făcut după golul victoriei din Inter - Lecce: "Îmi amintesc băiețelul de 7 ani" - Antena Sport

Cristi Chivu a ieșit în evidență în victoria lui Inter cu Lecce în momentul în care Pio Esposito a marcat unicul gol care a tranșat soarta partidei. Antrenorul român a sprintat pe teren pentru a-și îmbrățișa fostul elev de la Primavera, iar după meci a explicat de ce a recurs la acest gest de descătușare.

Inter a obținut o nouă victorie în Serie A și a învins-o pe Lecce cu scorul de 1-0, profitând astfel de pasul greșit făcut de Napoli, care a remizat “alb” cu Parma. În urma succesului de pe Meazza, “nerazzurrii” s-au distanțat la șase puncte de rivala din oraș AC Milan, care are însă și un meci în minus.

Chivu și legătura sa cu Pio Esposito

După duelul decis de golul lui Esposito din minutul 78, Chivu a vorbit în fața jurnaliștilor și a primit întrebări pe diverse subiecte. Una dintre ele s-a legat de modul în care a celebrat reușita puștiului de 20 de ani, alergând pe teren și îmbrățișându-l după gol.

Chivu a explicat că are o legătură specală cu tânărul atacant și că au crescut împreună la trupa Primavera a lui Inter, unde Pio era chiar căpitan. Ulterior, Inter a vorbit despre dificultatea partidei pe care el și elevii săi au fost nevoiți să o pregătească.

“Îmi amintesc băiețelul de 7 ani… Practic, am crescut împreună. Îl cunosc ca pe dinafară, îl știu familia, ambiția, munca pe care a depus-o încă din Academie. A fost căpitanul meu la Inter Primavera și mă bucur pentru el, așa cum mă bucur pentru întreaga echipă, pentru că a fost un meci cu adevărat complicat.