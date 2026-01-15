Cristi Chivu a explicat gestul făcut după golul victoriei din Inter - Lecce: "Îmi amintesc băiețelul de 7 ani" - Antena Sport

Cristi Chivu a ieșit în evidență în victoria lui Inter cu Lecce în momentul în care Pio Esposito a marcat unicul gol care a tranșat soarta partidei. Antrenorul român a sprintat pe teren pentru a-și îmbrățișa fostul elev de la Primavera, iar după meci a explicat de ce a recurs la acest gest de descătușare.
Inter a obținut o nouă victorie în Serie A și a învins-o pe Lecce cu scorul de 1-0, profitând astfel de pasul greșit făcut de Napoli, care a remizat “alb” cu Parma. În urma succesului de pe Meazza, “nerazzurrii” s-au distanțat la șase puncte de rivala din oraș AC Milan, care are însă și un meci în minus.
Chivu și legătura sa cu Pio Esposito
După duelul decis de golul lui Esposito din minutul 78, Chivu a vorbit în fața jurnaliștilor și a primit întrebări pe diverse subiecte. Una dintre ele s-a legat de modul în care a celebrat reușita puștiului de 20 de ani, alergând pe teren și îmbrățișându-l după gol.
Chivu a explicat că are o legătură specală cu tânărul atacant și că au crescut împreună la trupa Primavera a lui Inter, unde Pio era chiar căpitan. Ulterior, Inter a vorbit despre dificultatea partidei pe care el și elevii săi au fost nevoiți să o pregătească.
“Îmi amintesc băiețelul de 7 ani… Practic, am crescut împreună. Îl cunosc ca pe dinafară, îl știu familia, ambiția, munca pe care a depus-o încă din Academie. A fost căpitanul meu la Inter Primavera și mă bucur pentru el, așa cum mă bucur pentru întreaga echipă, pentru că a fost un meci cu adevărat complicat.
Mă așteptam să fie dificil, pentru că după ce depui atât de mult efort precum am făcut-o noi în meciul cu Napoli de duminică și nu obții rezultatul dorit, asta cântărește greu. Îmi amintesc, ca jucător, când urma alt meci la 72 de ore distanță, mi se părea unul dintre cele mai complicate lucruri“, a spus antrenorul milanezilor, potrivit gazzetta.it.
Chivu, de neclintit în fața titlului de “campion de iarnă”
În ceea ce privește statutul pe care îl are Inter de campioană de Iarnă, antrenorul român nu s-a arătat atât de entuziasmat de acest lucru, știind că mai are un drum lung până la îndeplinirea obiectivului său adevărat, și anume un Scudetto.
“Am mai câștigat acest semi-titlu de campion de iarnă în cariera mea, dar nu valorează nimic. Ce contează este unde vei fi în mai.
Sigur, înseamnă că ești competitiv, dar așa cum am mai spus, va fi o luptă până la final, pentru fiecare punct“.
După 20 de etape în Serie A, Inter se află pe prima poziție, cu 46 de puncte adunate.
- Inter – Lecce 1-0. Echipa lui Cristi Chivu profită de remiza lui Napoli şi se distanţează în clasament. Esposito a adus victoria
- AS Roma nu renunță la Radu Drăgușin! Anunțul italienilor după ce Tottenham a refuzat prima ofertă
- Ce cotă a ajuns să aibă Interul lui Cristi Chivu la câştigarea titlului în Serie A
- “Acum e mai dificil”. Antrenorul echipei care e în cursă pentru Radu Drăgușin, întrebat de transferuri
- Pierdere uriaşă pentru Cristi Chivu. Cât va lipsi Hakan Calhanoglu, după accidentarea din meciul cu Napoli