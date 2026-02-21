Jucătorul român dorit de FCSB a debutat în Serie A la 19 ani! Cifre ireale la echipa de tineret - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorul român dorit de FCSB a debutat în Serie A la 19 ani! Cifre ireale la echipa de tineret

Jucătorul român dorit de FCSB a debutat în Serie A la 19 ani! Cifre ireale la echipa de tineret

Daniel Işvanca Publicat: 21 februarie 2026, 8:23

Ioan Vermeșan / Profimedia

Avem un nou român în Serie A, după ce Ioan Vermeșan a debutat vineri seară în partida dintre Sassuolo și Verona, din etapa cu numărul 26 din campionatul Italiei.

Puștiul care a fost dorit în trecut și de FCSB a impresionat la Primavera și a început să fie o prezență constantă în lotul echipei de seniori. El a jucat câteva minute în disputa de pe Città del Tricolore.

Ioan Vermeșan a debutat în Serie A

Ioan Vermeșan a reușit să adune cifre impresionante la Verona Primavera, iar staff-ul tehnic a luat decizia ca acesta să fie inclus în lotul primei echipe. La scorul de 3-0 în favoarea celor de la Sassuolo, fotbalistul de 19 ani a debutat pe prima scenă a fotbalului italian.

Cu 15 goluri și trei pase decisive în 21 de apariții, jucătorul a fost introdus pe teren în minutul 82, reușind să atingă mingea de șapte ori și să înregistreze cinci pase corecte.

Atacantul a fost dorit în trecut de FCSB, Vermeșan fiind o opțiune ideală și pentru respectarea regulii U21. Cu o cotă de piață de 600.000 de euro, acesta are și 4 selecții la naționala sub 21 de ani a României.

