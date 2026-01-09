Dan Șucu și comunicatul dat după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty în partida cu AC Milan - Antena Sport

Genoa a fost pe punctul de a produce o surpriză uriașă în etapa cu numărul 19 din Serie A. Formația patronată de Dan Șucu a scos un rezultat de egalitate pe terenul celor de la AC Milan, asta deși a condus până în minutul 90+2.

Nicolae Stanciu putea fi erou pentru „grifoni”, dar fotbalistul român a trimis peste poartă din lovitură de la 11 metri, în al optulea minut de prelungire.

Comunicatul celor de la Genoa, după reacțiile acide ale suporterilor

Nicolae Stanciu putea aduce trei puncte uriașe pentru Genoa, dar internaționalul român a trimis peste poartă din penalty, în minutul 90+8, chiar pe San Siro.

Ratarea acestuia a stârnit reacții acide pe social media din partea fanilor, care au contestat decizia staff-ului de a-l pune pe român să execute lovitura de la 11 metri, în condițiile în care intrase pe teren în minutul 83.

Dan Șucu a venit rapid cu o reacție după insultele suporterilor „grifoni” și a condamnat reacțiiile acestora, care s-au declarat nemulțumiți de situația echipei.