Cristi Chivu, întâlnire cu membrii conducerii lui Inter. Ce a discutat antrenorul cu șefii de pe Meazza - Antena Sport

Cristi Chivu a participat joi dimineața la o întâlnire în sediul celor de la Inter alături de cei de la Oaktree, proprietarii clubului, dar și de Giuseppe Marotta, președintele formației “nerazzurre”. În ciuda eșecului cu Arsenal din cea mai recentă etapă de UCL, subiectele de discuțiile n-au vizat deloc viitorul tehnicianului român, ci strategiile financiare ale echipei.

Cristi Chivu are parte de o liniște totală la Inter chiar dacă echipa sa nu a reușit să se impună în cele mai importante meciuri disputate în acest an. De când a venit în vară la formația din Milano, antrenorul român a pierdut partide contra unor adversari precum Napoli, AC Milan, Juventus, Atletico Madrid, Liverpool sau Arsenal.

Chivu, față în față cu cei din conducerea lui Inter

Cu toate acestea, conducerea clubului nici nu se gândește să ia vreo decizie pripită în cazul românului, iar la ședința care a avut loc joi, șefii clubului s-au arătat încântați de impactul lui Chivu pe Giuseppe Meazza, potrivit gazzetta.it. După 21 de etape, Inter e pe locul 1 în Serie A, la trei puncte de poziția a doua, în Champions League situația fiind mai delicată în vederea calificării directe în optimi (locul 14, cu o etapă înainte de final).

Întâlnirea a vizat strategiile financiare ale clubului, pe care Chivu “le-a explorat pentru a înțelege mai bine potențialul echipei“. Antrenorul și conducerea n-au vorbit despre mercato sau despre “ținte” la ședință, deși au fost aduse detalii legate de negocierile purtate de “nerazzurri”.

Sursa citată anterior notează că echipa caută un fundaș dreapta pentru a suplini accidentarea lui Dumfries, deși Chivu își dorește mai degrabă o extremă decât un jucător de profil defensiv.