Cristi Chivu nu a gustat gluma unui jurnalist! Răspunsul tăios al românului: "Fotbalul italian nu e obişnuit" - Antena Sport

Cristi Chivu a fost deranjat de o glumă făcută de un jurnalist italian, după victoria la limită obţinută de Inter pe teren propriu, cu Lecce. Antrenorul român le-a oferit o zi liberă în plus jucătorilor săi, lucru remarcat de un jurnalist de la DAZN

Acesta l-a întrebat dacă nu cumva decizia de a le oferi jucătorilor lui Inter o zi liberă înaintea meciului cu Lecce a dus la victoria chinuită a echipei sale.

Cristi Chivu, deranjat de o întrebare după victoria lui Inter! Răspunsul tăios al românului

“Am vrut să te întreb cum ți-a venit ideea unei zile de odihnă și dacă, după prima repriză, nu ți-a trecut prin minte să spui «poate nu-ți mai dau o zi de odihnă, din moment ce jucăm așa»”, a fost întrebarea primită de Cristi Chivu.

Antrenorul român a fost vizibil deranjat de această întrebare şi a oferit un răspuns tăios:

“Sau poate am putea întoarce problema și spune că am câștigat pentru că am avut o zi liberă. Totul este relativ. Nu trebuie să-mi justific alegerile, nu trebuie să-mi antrenez conștiința; antrenez în funcție de ceea ce văd, în funcție de experiența mea, în funcție de ceea ce văd în ochii acestor băieți.