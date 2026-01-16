Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu nu a gustat gluma unui jurnalist! Răspunsul tăios al românului: "Fotbalul italian nu e obişnuit" - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu nu a gustat gluma unui jurnalist! Răspunsul tăios al românului: “Fotbalul italian nu e obişnuit”

Cristi Chivu nu a gustat gluma unui jurnalist! Răspunsul tăios al românului: “Fotbalul italian nu e obişnuit”

Alex Masgras Publicat: 16 ianuarie 2026, 9:24

Comentarii
Cristi Chivu nu a gustat gluma unui jurnalist! Răspunsul tăios al românului: Fotbalul italian nu e obişnuit

Cristi Chivu, în timpul meciului Inter - Lecce / Profimedia

Cristi Chivu a fost deranjat de o glumă făcută de un jurnalist italian, după victoria la limită obţinută de Inter pe teren propriu, cu Lecce. Antrenorul român le-a oferit o zi liberă în plus jucătorilor săi, lucru remarcat de un jurnalist de la DAZN

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acesta l-a întrebat dacă nu cumva decizia de a le oferi jucătorilor lui Inter o zi liberă înaintea meciului cu Lecce a dus la victoria chinuită a echipei sale.

Cristi Chivu, deranjat de o întrebare după victoria lui Inter! Răspunsul tăios al românului

“Am vrut să te întreb cum ți-a venit ideea unei zile de odihnă și dacă, după prima repriză, nu ți-a trecut prin minte să spui «poate nu-ți mai dau o zi de odihnă, din moment ce jucăm așa»”, a fost întrebarea primită de Cristi Chivu.

Antrenorul român a fost vizibil deranjat de această întrebare şi a oferit un răspuns tăios:

“Sau poate am putea întoarce problema și spune că am câștigat pentru că am avut o zi liberă. Totul este relativ. Nu trebuie să-mi justific alegerile, nu trebuie să-mi antrenez conștiința; antrenez în funcție de ceea ce văd, în funcție de experiența mea, în funcție de ceea ce văd în ochii acestor băieți.

Reclamă
Reclamă

Pot lua decizii care pot părea ciudate pentru că fotbalul italian nu este obișnuit cu ele. Dar uneori trebuie să ai curajul să faci anumite alegeri. Pot da roade sau nu, dar nu mă interesează! Mă interesează următoarele cinci luni”, a spus Cristi Chivu, potrivit fcinter1908.it.

Italianul a ţinut să precizeze ulterior că a vrut să facă o glumă şi că a fost impresionat de modul în care Chivu şi-a apărat decizia:

“Sunt încă impresionat de hotărârea cu care și-a apărat decizia. Glumeam, dar evident nu era momentul potrivit pentru el să fie ironic. El și-a apărat această decizie și probabil știe că a avut dreptate”, a completat jurnalistul.

O femeie din Bucureşti i-a furat unui italian un ceas de 175.000 de euro. Ce doi ar fi fost iubiţiO femeie din Bucureşti i-a furat unui italian un ceas de 175.000 de euro. Ce doi ar fi fost iubiţi
Reclamă

După 20 de etape, Inter se află pe primul loc în Serie A, cu 46 de puncte. Echipa lui Cristi Chivu este urmată de AC Milan, cu 43 de puncte, şi de Napoli, cu 40 de puncte. Pentru nerazzurri urmează meciul de pe terenul lui Udinese, de sâmbătă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine este medieșeanul prădat de hoți. Oferă 1 milion euro recompensă: "Te caut și în gaură de șarpe"
Observator
Cine este medieșeanul prădat de hoți. Oferă 1 milion euro recompensă: "Te caut și în gaură de șarpe"
Averea fabuloasă pe care o are Cosmin Olăroiu! Românul îmbrăcat în aur de arabi pregătește o investiție de proporții în „Raiul Milionarilor”: „50.000 de euro pe zi”
Fanatik.ro
Averea fabuloasă pe care o are Cosmin Olăroiu! Românul îmbrăcat în aur de arabi pregătește o investiție de proporții în „Raiul Milionarilor”: „50.000 de euro pe zi”
12:17
VIDEODunk-ul anului în NBA! Patru oameni nu au reușit să oprească un singur jucător. Faza formidabilă
12:14
Jannik Sinner, mai puternic după suspendarea de dipaj: “Văd lucrurile diferit”
11:50
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
11:49
Antrenorul de la Al-Ain și-a făcut prima impresie despre Adrian Șut: “Sunt mulțumit”
11:20
Carlos Alcaraz e hotărât! Ce va face dacă se va impune la Australian Open 2026: “Am foame de trofee”
11:09
Anthony Joshua s-a întors la antrenamente după accidentul cumplit din Nigeria: “Terapie de sănătate mentală”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 EXCLUSIVEdi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment 3 Gigi Becali a găsit înlocuitor pentru Bîrligea: “Jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani” 4 Răsturnare de situaţie în cazul lui Ciprian Deac. Ce se întâmplă cu el, decizia oficială luată de CFR Cluj 5 Vestea momentului în Liga 1! Cătălin Cîrjan i-a dat răspunsul lui Metalist 1925 Harkov 6 Gigi Becali a răbufnit când l-a auzit pe Andrei Nicolescu: “Să spui asemenea minciuni? Mi-am schimbat părerea”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii”Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii”
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”