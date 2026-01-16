Cristi Chivu nu a gustat gluma unui jurnalist! Răspunsul tăios al românului: "Fotbalul italian nu e obişnuit" - Antena Sport

Cristi Chivu a fost deranjat de o glumă făcută de un jurnalist italian, după victoria la limită obţinută de Inter pe teren propriu, cu Lecce. Antrenorul român le-a oferit o zi liberă în plus jucătorilor săi, lucru remarcat de un jurnalist de la DAZN
Acesta l-a întrebat dacă nu cumva decizia de a le oferi jucătorilor lui Inter o zi liberă înaintea meciului cu Lecce a dus la victoria chinuită a echipei sale.
Cristi Chivu, deranjat de o întrebare după victoria lui Inter! Răspunsul tăios al românului
“Am vrut să te întreb cum ți-a venit ideea unei zile de odihnă și dacă, după prima repriză, nu ți-a trecut prin minte să spui «poate nu-ți mai dau o zi de odihnă, din moment ce jucăm așa»”, a fost întrebarea primită de Cristi Chivu.
Antrenorul român a fost vizibil deranjat de această întrebare şi a oferit un răspuns tăios:
“Sau poate am putea întoarce problema și spune că am câștigat pentru că am avut o zi liberă. Totul este relativ. Nu trebuie să-mi justific alegerile, nu trebuie să-mi antrenez conștiința; antrenez în funcție de ceea ce văd, în funcție de experiența mea, în funcție de ceea ce văd în ochii acestor băieți.
Pot lua decizii care pot părea ciudate pentru că fotbalul italian nu este obișnuit cu ele. Dar uneori trebuie să ai curajul să faci anumite alegeri. Pot da roade sau nu, dar nu mă interesează! Mă interesează următoarele cinci luni”, a spus Cristi Chivu, potrivit fcinter1908.it.
Italianul a ţinut să precizeze ulterior că a vrut să facă o glumă şi că a fost impresionat de modul în care Chivu şi-a apărat decizia:
“Sunt încă impresionat de hotărârea cu care și-a apărat decizia. Glumeam, dar evident nu era momentul potrivit pentru el să fie ironic. El și-a apărat această decizie și probabil știe că a avut dreptate”, a completat jurnalistul.
După 20 de etape, Inter se află pe primul loc în Serie A, cu 46 de puncte. Echipa lui Cristi Chivu este urmată de AC Milan, cu 43 de puncte, şi de Napoli, cu 40 de puncte. Pentru nerazzurri urmează meciul de pe terenul lui Udinese, de sâmbătă.
