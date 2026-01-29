Afacere 100% românească pregătită în Serie A. Interul lui Chivu vrea să transfere de la Genoa lui Dan Șucu - Antena Sport

Inter Milano își dorește să se întărească în această perioadă de mercato de iarnă, iar “nerazzurrii” testează mai multe piste. După ce PSV le-a transmis italienilor că Ivan Perisic nu este de vânzare, formația antrenată de Cristi Chivu s-a reorientat și a pus ochii pe Brooke Norton-Cuffy, fotbalistul lui Genoa/

Inter se află pe primul loc în Serie A, la cinci puncte de ocupanta locului secund, dar “nerazzurrii” știu că vor avea nevoie de noi jucători pentru a se putea lupta în partea a doua a stagiunii pe cele trei fronturi, respectiv campionat, cupă și Champions League.

Inter, în negocieri avansate cu Norton-Cuffy

Inițial, formația de pe Meazza a încercat să îl “repatrieze” pe Ivan Perisic, jucător care a petrecut șase sezoane în Serie A, însă PSV nu s-a arătat deloc dispusă să îl lase pe croat să plece în plin sezon.

Potrivit lui Fabrizio Romano, Inter a făcut o “mutare surprinzătoare” și a intrat în negocieri avansate cu Brooke Norton-Cuffy, jucătorul de la Genoa care poate evolua atât ca fundaș dreapta, cât și ca mijlocaș în aceeași bandă. Cotat la 16 milioane de euro, fotbalistul născut la Londra este dorit de Inter pentru un transfer permanent.

🚨⚫️🔵 EXCLUSIVE: Inter in advanced talks to sign Brooke Norton-Cuffy from Genoa on permanent deal.

