Cristi Chivu, pe lista scurtă a lui Real Madrid! Românul, văzut ca un posibil înlocuitor pentru Arbeloa - Antena Sport

Antrenorul român Cristi Chivu (45 de ani) a impresionat până acum la Inter, iar Real Madrid îl ia în calcul pentru înlocuirea lui Alvaro Arbeloa (43 de ani), în vară.

După 22 de etape în Serie A, Inter e lider, cu 52 de puncte, fiind urmată, la 5 puncte în spate, de marea rivală, AC Milan. Inter e la 9 puncte de Roma şi Napoli, care ocupă locurile 3, respectiv 4 şi la 10 puncte de Juventus.

Cristi Chivu, pe lista scurtă a lui Real Madrid pentru înlocuirea lui Arbeloa

Potrivit gsp.ro, Cristi Chivu e pe lista scurtă a posibililor înlocuitori ai lui Alvaro Arbeloa. Promovat de la echipa a doua a lui Real Madrid, Arbeloa e interimar.

Impresarul lui Cristi Chivu, Pietro Chiodi, a fost contactat în legătură cu posibilitatea ca tehnicianul român să ajungă pe Santiago Bernabeu. Sursa citată notează că mai mulţi oameni din fotbalul românesc au fost sunaţi de Real Madrid pentru ca “Los Blancos” să aibă cât mai multe referinţe despre tehnicianul român.

Cristi Chivu are contract cu Inter până în vara lui 2027, aşa că, în acest moment, contactele sunt discrete.