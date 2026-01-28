Cristi Chivu, pe lista scurtă a lui Real Madrid! Românul, văzut ca un posibil înlocuitor pentru Arbeloa - Antena Sport

Antrenorul român Cristi Chivu (45 de ani) a impresionat până acum la Inter, iar Real Madrid îl ia în calcul pentru înlocuirea lui Alvaro Arbeloa (43 de ani), în vară.
După 22 de etape în Serie A, Inter e lider, cu 52 de puncte, fiind urmată, la 5 puncte în spate, de marea rivală, AC Milan. Inter e la 9 puncte de Roma şi Napoli, care ocupă locurile 3, respectiv 4 şi la 10 puncte de Juventus.
Cristi Chivu, pe lista scurtă a lui Real Madrid pentru înlocuirea lui Arbeloa
Potrivit gsp.ro, Cristi Chivu e pe lista scurtă a posibililor înlocuitori ai lui Alvaro Arbeloa. Promovat de la echipa a doua a lui Real Madrid, Arbeloa e interimar.
Impresarul lui Cristi Chivu, Pietro Chiodi, a fost contactat în legătură cu posibilitatea ca tehnicianul român să ajungă pe Santiago Bernabeu. Sursa citată notează că mai mulţi oameni din fotbalul românesc au fost sunaţi de Real Madrid pentru ca “Los Blancos” să aibă cât mai multe referinţe despre tehnicianul român.
Cristi Chivu are contract cu Inter până în vara lui 2027, aşa că, în acest moment, contactele sunt discrete.
Campion cu Inter la Primavera, Cristi Chivu a stat doar 13 meciuri oficiale pe bancă la seniori, la Parma, până să ajungă la echipa mare a nerazzurrilor. A reuşit să o salveze pe Parma de la retrogradare, iar, după plecarea lui Simone Inzaghi la Al-Hilal, a fost numit principal al formaţiei pentru care a scris istorie ca jucător.
Cristi Chivu a fost dorit în trecut ca jucător de către Real Madrid, dar nu a ajuns niciodată pe Santiago Bernabeu. Pentru tehnicianul român urmează meciul din Liga Campionilor, cu Borussia Dortmund, în ultima etapă a grupei principale a celei mai importante competiţii intercluburi. Borussia Dortmund – Inter se dispută în această seară, de la ora 22:00, cu românul Istvan Kovacs la centru. Interul lui Chivu speră să prindă primele 8 echipe din clasament, pentru a evita un meci în play-off-ul Champions League. Formaţia românului s-ar duce direct în optimi. În acest moment, Inter e pe locul 14 în clasamentul Champions League, cu 12 puncte. Real Madrid e pe 3, cu 15 puncte. Lider e Arsenal, cu maximum de puncte după 7 etape. În meciul anterior, Arsenal a învins cu 3-1 Interul lui Cristi Chivu.
- Lamine Yamal, gol de senzație pentru Barcelona. Execuție din „foarfecă” în meciul cu Real Oviedo
- Kylian Mbappe, cu sânge rece! Paneka dedicată lui Brahim Diaz, iar Real Madrid e lider provizoriu în La Liga
- “Terenul e o rușine. Nu putem juca”. Colegii lui Andrei Rațiu au răbufnit și și-au făcut praf propriul gazon
- Alvaro Arbeloa i-a spus că nu face parte din planurile sale la Real Madrid. Jucătorul valorează 70 de milioane de euro
- Alegeri la Barcelona: cu cine va lupta Joan Laporta