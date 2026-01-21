Cristi Chivu poate da lovitura! Lautaro Martinez poate convinge un campion mondial să semneze cu Inter - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu poate da lovitura! Lautaro Martinez poate convinge un campion mondial să semneze cu Inter

Alex Masgras Publicat: 21 ianuarie 2026, 18:07

Cristi Chivu poate da lovitura! Lautaro Martinez poate convinge un campion mondial să semneze cu Inter

Cristi Chivu, în timpul meciului Inter - Arsenal / Profimedia

Argentinianul Lautaro Martinez, căpitanul lui Inter Milano, l-ar putea convinge pe compatriotul său Emiliano Martinez, portarul lui Aston Villa, să vină la echipa italiană, al cărei antrenor este românul Cristian Chivu, scrie site-ul Football Italia.

Inter îşi face deja planuri pentru vară şi va porni în căutarea unui nou portar titular, Yann Sommer urmând să plece la expirarea contractului său.

Lautaro Martinez încearcă să îl convingă pe Emiliano Martinez să vină la Inter

Deşi îl au ca portar de rezervă pe Josep Martinez, nerazzurri îşi doresc un goalkeeper de elită pentru următorul ciclu al echipei.

Conform Sky Sport, Inter a iniţiat primele contacte cu Emiliano Martinez. Internaţionalul argentinian are contract până în 2029 cu Aston Villa, ceea ce face ca orice posibilă tranzacţie să fie complexă, mai multe cluburi de top monitorizând situaţia sa.

Martinez este considerat unul dintre cei mai buni portari din lume, dar salariul său mare şi poziţia de forţă a lui Villa în cadrul negocierilor înseamnă că Inter ar avea nevoie de un proiect sportiv convingător.

Aici Lautaro Martinez ar putea juca un rol cheie. Căpitanul lui Inter se bucură de o relaţie excelentă cu coechipierul său de la naţionala Argentinei şi se crede că ar fi dispus să-l sondeze personal cu privire la un transfer la Milan.

Lautaro îl vede pe Martinez ca pe un jucător care ar putea ridica imediat nivelul lotului lui Cristian Chivu şi ar putea s-o ajute pe Inter să rămână competitivă pe plan intern şi în Europa.

Martinez aduce o vastă experienţă, jucând mult în Premier League cu Villa şi anterior cu Arsenal şi câştigând trofee importante cu Argentina, inclusiv Cupa Mondială mai multe Cope America.

Minorii care şi-au ucis colegul de 15 ani au tăiat o găină ca să justifice urmele de sânge
Deşi operaţiunea ar fi departe de a fi simplă, interesul lui Inter este concret, iar influenţa căpitanului său s-ar putea dovedi decisivă.

