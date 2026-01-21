Cristi Chivu poate da lovitura! Lautaro Martinez poate convinge un campion mondial să semneze cu Inter - Antena Sport

Argentinianul Lautaro Martinez, căpitanul lui Inter Milano, l-ar putea convinge pe compatriotul său Emiliano Martinez, portarul lui Aston Villa, să vină la echipa italiană, al cărei antrenor este românul Cristian Chivu, scrie site-ul Football Italia.

Inter îşi face deja planuri pentru vară şi va porni în căutarea unui nou portar titular, Yann Sommer urmând să plece la expirarea contractului său.

Lautaro Martinez încearcă să îl convingă pe Emiliano Martinez să vină la Inter

Deşi îl au ca portar de rezervă pe Josep Martinez, nerazzurri îşi doresc un goalkeeper de elită pentru următorul ciclu al echipei.

Conform Sky Sport, Inter a iniţiat primele contacte cu Emiliano Martinez. Internaţionalul argentinian are contract până în 2029 cu Aston Villa, ceea ce face ca orice posibilă tranzacţie să fie complexă, mai multe cluburi de top monitorizând situaţia sa.

Martinez este considerat unul dintre cei mai buni portari din lume, dar salariul său mare şi poziţia de forţă a lui Villa în cadrul negocierilor înseamnă că Inter ar avea nevoie de un proiect sportiv convingător.