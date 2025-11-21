Cristi Chivu vrea să transfere un campion mondial la Inter. Pe cine a pus ochii antrenorul român - Antena Sport

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, se numără printre cluburile interesate să avanseze o propunere de contract pentru portarul Emiliano Martinez, de la echipa engleză Aston Villa, care ar putea părăsi actualul său club cel mai devreme în luna ianuarie, conform Football Italia.

Martinez, primul portar care a câştigat de două ori premiul Lev Iaşin, în 2023 şi în 2024, ar putea, în sfârşit, să părăsească formaţia din Birmingham, potrivit presei din Marea Britanie.

Cristi Chivu vrea să transfere un campion mondial la Inter

Viitorul portarului argentinian a fost neclar din perioada de transferuri din vară, când presa a scris că Manchester United a fost interesată să obţină semnătura câştigătorului Cupei Mondiale din 2022, înainte de a semna, în ultima clipă, cu Senne Lammens de la Royal Antwerp.

Conform Football Insider, Aston Villa ar vrea să accepte ofertele pentru Martinez în timpul perioadei de transferuri din ianuarie, iar Inter Milano ar avea interesul să transmită o ofertă.

Portarul elveţian Yann Sommer îşi va încheia contractul la finalul sezonului 2025-2026 şi aşa cum stau lucrurile, este puţin probabil să semneze un nou contract, pentru că el va împlini 37 de ani în luna decembrie.