Cristi Chivu vrea să transfere un campion mondial la Inter. Pe cine a pus ochii antrenorul român - Antena Sport

Cristi Chivu vrea să transfere un campion mondial la Inter. Pe cine a pus ochii antrenorul român

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu vrea să transfere un campion mondial la Inter. Pe cine a pus ochii antrenorul român

Cristi Chivu vrea să transfere un campion mondial la Inter. Pe cine a pus ochii antrenorul român

Publicat: 21 noiembrie 2025, 19:17

Cristi Chivu vrea să transfere un campion mondial la Inter. Pe cine a pus ochii antrenorul român

Cristi Chivu / Profimedia

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, se numără printre cluburile interesate să avanseze o propunere de contract pentru portarul Emiliano Martinez, de la echipa engleză Aston Villa, care ar putea părăsi actualul său club cel mai devreme în luna ianuarie, conform Football Italia. 

Martinez, primul portar care a câştigat de două ori premiul Lev Iaşin, în 2023 şi în 2024, ar putea, în sfârşit, să părăsească formaţia din Birmingham, potrivit presei din Marea Britanie. 

Cristi Chivu vrea să transfere un campion mondial la Inter 

Viitorul portarului argentinian a fost neclar din perioada de transferuri din vară, când presa a scris că Manchester United a fost interesată să obţină semnătura câştigătorului Cupei Mondiale din 2022, înainte de a semna, în ultima clipă, cu Senne Lammens de la Royal Antwerp. 

Conform Football Insider, Aston Villa ar vrea să accepte ofertele pentru Martinez în timpul perioadei de transferuri din ianuarie, iar Inter Milano ar avea interesul să transmită o ofertă. 

Portarul elveţian Yann Sommer îşi va încheia contractul la finalul sezonului 2025-2026 şi aşa cum stau lucrurile, este puţin probabil să semneze un nou contract, pentru că el va împlini 37 de ani în luna decembrie. 

”Nerazzurri” au deja un portar Martinez în lotul lor, pe spaniolul Josep Martinez, dar rămâne de văzut dacă el va continua să fie în postura de dublură a titularului sau dacă va încerca să îl înlocuiască pe Sommer ca primul portar al lui Inter. 

Football Insider susţine că Inter este interesată de Emiliano Martinez, dar Villa va avea nevoie să aducă un înlocuitor mai întâi. Presa relata joi că există un interes pentru James Trafford de la Manchester City, care a căzut în dizgraţia lui Pep Guardiola după venirea portarului Gianluigi Donnarumma, titularul naţionalei Italiei. 

