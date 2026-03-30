Cristi Chivu, sfătuit să transfere de la rivalele din Serie A: “Ar fi un jucător perfect pentru Inter”

Cristi Chivu îşi face planurile la Inter privind perioada de mercato de la finalul sezonului. Antonio Cassano, fostul jucător al nerazzurrilor, l-a sfătuit pe antrenorul român să se uite şi în “curtea” rivalelor din Serie A.

Antonio Cassano l-a remarcat pe Lucas Da Cunha, mijlocaşul defensiv al celor de la Como. Francezul este căpitanul echipei pregătite de Cesc Fabregas, clasată pe locul patru în Serie A.

Lucas Da Cunha (24 de ani) este cotat la suma de 20 de milioane de euro şi mai are contract cu Como până în 2029. El este jucător de bază în echipa lui Fabregas, bifând 33 de meciuri în acest sezon, reuşind să marcheze patru goluri şi să ofere tot atâtea pase decisive.

Pe lângă Lucas Da Cunha, Antonio Cassano consideră că o variantă excelentă pentru Inter, în cazul plecării lui Hakan Calhanoglu, ar fi şi Stanislav Lobotka. Slovacul de la Napoli are 31 de ani şi va intra în ultimul an de contract cu echipa lui Antonio Conte, din vară.

“Da Cunha poate fi jucătorul perfect pentru Inter în anul viitor. Cred că poate avea o carieră grozavă, nu ştiu dacă fără Fabregas. Dacă Calhanoglu pleacă, să se îndrepte către el dar şi către Lobotka. Să fie atenţi la mijlocaşul lui Napoli.