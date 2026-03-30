Cristi Chivu, sfătuit să transfere de la rivalele din Serie A: “Ar fi un jucător perfect pentru Inter”

Cristi Chivu îşi face planurile la Inter privind perioada de mercato de la finalul sezonului. Antonio Cassano, fostul jucător al nerazzurrilor, l-a sfătuit pe antrenorul român să se uite şi în “curtea” rivalelor din Serie A.
Antonio Cassano l-a remarcat pe Lucas Da Cunha, mijlocaşul defensiv al celor de la Como. Francezul este căpitanul echipei pregătite de Cesc Fabregas, clasată pe locul patru în Serie A.
Cristi Chivu, sfătuit să transfere la Inter de la rivalele din Serie A
Lucas Da Cunha (24 de ani) este cotat la suma de 20 de milioane de euro şi mai are contract cu Como până în 2029. El este jucător de bază în echipa lui Fabregas, bifând 33 de meciuri în acest sezon, reuşind să marcheze patru goluri şi să ofere tot atâtea pase decisive.
Pe lângă Lucas Da Cunha, Antonio Cassano consideră că o variantă excelentă pentru Inter, în cazul plecării lui Hakan Calhanoglu, ar fi şi Stanislav Lobotka. Slovacul de la Napoli are 31 de ani şi va intra în ultimul an de contract cu echipa lui Antonio Conte, din vară.
“Da Cunha poate fi jucătorul perfect pentru Inter în anul viitor. Cred că poate avea o carieră grozavă, nu ştiu dacă fără Fabregas. Dacă Calhanoglu pleacă, să se îndrepte către el dar şi către Lobotka. Să fie atenţi la mijlocaşul lui Napoli.
Aud zvonuri privind plecarea lui Lobotka la Juventus, dacă Spalletti rămâne. Pentru Lobotka e doar Inter sau Juventus, a spus câteva lucruri despre Conte. Inter încearcă totuşi să transfere un mijlocaş defensiv la vară şi el ar putea fi numele ideal”, a declarat Antonio Cassano, conform tuttomercatoweb.com.
Inter nu a mai reuşit să învingă pe nimeni în Serie A de trei runde, avansul în fruntea clasamentului faţă de AC Milan scăzând la şase puncte. În următoarea etapă, trupa lui Cristi Chivu va avea un meci “de foc” cu AS Roma, pe Meazza.
