Dan Șucu, fără ocolișuri în Italia: "Greșelile pe care le-am făcut cu Rapid mă ajută să fac mai puține la Genoa" - Antena Sport

Dan Șucu a acordat recent un interviu jurnaliștilor italieni, în cadrul căruia a vorbit despre implicarea sa la Genoa din postura de acționar majoritar. Finanțatorul a vorbit despre presiunea imensă pe care o are la club asupra sa, dar și despre cum l-au ajutat anii premergători de la Rapid pentru aventura sa din Serie A.

Dan Șucu a devenit în urmă cu aproape un an acționarul majoritar de la Genoa, iar de atunci afaceristul român a intrat în atenția presei din Italia. După ce a acordat mai multe interviuri jurnaliștilor din “cizmă”, finanțatorul de la Rapid și al “grifonilor” a vorbit cu cei de la Il Secolo XIX, un cotidian aflat chiar în Genova.

Dan Șucu, interviu despre afacerea “Genoa”

Afaceristul de 62 de ani a povestit despre responsabilitatea de a prelua clubul “rossoblu”, dar și despre rolul său din postura de președinte. Ulterior, Șucu a dezvăluit că experiența sa de la Rapid, unde a devenit acționar majoritar în 2022, l-a ajutat să nu mai facă aceleași greșeli la început de drum și la alt club.

“Am știut încă din prima zi de când am venit la Genoa că îmi asum o responsabilitate importantă, dar sunt obișnuit cu asta. În România, am avut peste 2.500 de angajați timp de 30 de ani.

În calitate de președinte, este important pentru mine ca toți cei din club, în domeniul lor de expertiză, să știe exact ce au de făcut, care sunt obiectivele lor și să se angajeze serios să le atingă. Și acum există claritate în acest sens.