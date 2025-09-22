Cristi Chivu vrea mai mult după Inter - Sassuolo 2-1: "Putem juca mai bine". Ce așteaptă de la jucătorii săi - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu vrea mai mult după Inter – Sassuolo 2-1: “Putem juca mai bine”. Ce așteaptă de la jucătorii săi

Publicat: 22 septembrie 2025, 8:33

Cristi Chivu, în timpul meciului Inter - Sassuolo / Profimedia

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a fost mulțumit de rezultatul obținut de echipa sa în meciul cu Sassuolo. Vicecampioana din Serie A s-a impus cu 2-1 și a obținut prima victorie după două înfrângeri consecutive pe plan intern, cu Udinese și Juventus.

Încântat de faptul că a obținut cele trei puncte, în condițiile în care Inter nu a avut un start foarte bun de campionat, Chivu a anunțat că vrea mai mult de la jucătorii săi.

Cristi Chivu, mesaj pentru jucători după Inter – Sassuolo 2-1: “Putem mișca mingea mai rapid”

Cele trei puncte obținute duminică au venit într-un moment important, pentru a ajuta la moralul echipei, dar antrenorul român vrea să vadă îmbunătățiri în privința jocului. Chivu este convins că Inter poate juca mai bine și a dezvăluit la finalul partidei ce așteaptă de la jucătorii săi în meciurile următoare:

“Cel mai important lucru este victoria. Aveam nevoie să câștigăm, din moment ce ne lipseau victoriile, dar am și reușit o prestație bună. Puteam închide jocul mai devreme, dar portarul lor a fost într-o formă fantastică. Apoi, când primești gol dintr-o acțiune grozavă, suferi puțin pentru că intervin anumite aspecte mentale.

Dar am continuat să credem, am încercat să jucăm fotbalul nostru și ne-a ieșit. Ce contează cel mai mult este că am câștigat.

Dar cred că Inter poate juca mai bine. Putem mișca mingea mai rapid, să fim mai preciși și să atacăm spațiile cu mai multă determinare. Nu este ușor să desfaci o apărare joasă, dar am dat dovadă de caracter și determinare.

Am avut mentalitatea corectă și am produs câteva acțiuni de calitate, dar portarul lor ne-a împiedicat să închidem jocul mai devreme. Apoi primești gol târziu și suferi până la final. Mă bucur că jucătorii au demonstrat că pot îndura asta”, a declarat Cristi Chivu, potrivit fcinternews.it.

Pentru Inter urmează acum deplasarea de la Cagliari, din Serie A, după care va primi vizita celor de la Slavia Praga, în UEFA Champions League.

