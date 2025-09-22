Cristi Chivu vrea mai mult după Inter - Sassuolo 2-1: "Putem juca mai bine". Ce așteaptă de la jucătorii săi - Antena Sport

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a fost mulțumit de rezultatul obținut de echipa sa în meciul cu Sassuolo. Vicecampioana din Serie A s-a impus cu 2-1 și a obținut prima victorie după două înfrângeri consecutive pe plan intern, cu Udinese și Juventus.

Încântat de faptul că a obținut cele trei puncte, în condițiile în care Inter nu a avut un start foarte bun de campionat, Chivu a anunțat că vrea mai mult de la jucătorii săi.

Cristi Chivu, mesaj pentru jucători după Inter – Sassuolo 2-1: “Putem mișca mingea mai rapid”

Cele trei puncte obținute duminică au venit într-un moment important, pentru a ajuta la moralul echipei, dar antrenorul român vrea să vadă îmbunătățiri în privința jocului. Chivu este convins că Inter poate juca mai bine și a dezvăluit la finalul partidei ce așteaptă de la jucătorii săi în meciurile următoare:

“Cel mai important lucru este victoria. Aveam nevoie să câștigăm, din moment ce ne lipseau victoriile, dar am și reușit o prestație bună. Puteam închide jocul mai devreme, dar portarul lor a fost într-o formă fantastică. Apoi, când primești gol dintr-o acțiune grozavă, suferi puțin pentru că intervin anumite aspecte mentale.

Dar am continuat să credem, am încercat să jucăm fotbalul nostru și ne-a ieșit. Ce contează cel mai mult este că am câștigat.