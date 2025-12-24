Cristi Chivu, încurajat înainte de finalul de an: "A reuşit să scoată echipa din presiunea psihologică" - Antena Sport

Ioan Andone a recunoscut că nu a anticipat parcursul foarte bun pe care Cristi Chivu îl are la Inter în prima parte a primului său sezon la cârma nerazzurrilor.

Echipa de pe Meazza venea după ce a pierdut dramatic titlul şi a fost spulberată de PSG în finala Ligii Campionilor (0-5), dar Chivu a redresat corabia şi Inter e pe primul loc în Serie A, după primele 16 etape disputate.

Mai mult, Inter e pe locul 6 şi în grupa de Champions League, cu 12 puncte după primele şanse runde disputate. Singurele eşecuri au venit în prelungiri cu Atletico Madrid (1-2) şi în urma unui penalty controversat cu Liverpool (0-1).

Cristi Chivu, încurajat de Ioan Andone înainte de finalul de an

“Îl văd în stare să ia titlul, bine, la început nu am avut așa mare încredere în el, am zis că ia o echipă care a pierdut două finale, Liga Campionilor și campionatul, în ultimele două trei etape.

Foarte greu să scoți echipa din presiunea asta psihologică, dar uite că a reușit, a înlănțuit victorii”, a spus Andone, în exclusivitate pentru Antena Sport.