Cristi Chivu, încurajat înainte de finalul de an: "A reuşit să scoată echipa din presiunea psihologică" - Antena Sport

Cristi Chivu, încurajat înainte de finalul de an: "A reuşit să scoată echipa din presiunea psihologică"

Serie A
Cristi Chivu, încurajat înainte de finalul de an: “A reuşit să scoată echipa din presiunea psihologică”

Dan Roșu Publicat: 24 decembrie 2025, 17:05

Cristi Chivu, încurajat înainte de finalul de an: A reuşit să scoată echipa din presiunea psihologică

Cristi Chivu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Ioan Andone a recunoscut că nu a anticipat parcursul foarte bun pe care Cristi Chivu îl are la Inter în prima parte a primului său sezon la cârma nerazzurrilor.

Echipa de pe Meazza venea după ce a pierdut dramatic titlul şi a fost spulberată de PSG în finala Ligii Campionilor (0-5), dar Chivu a redresat corabia şi Inter e pe primul loc în Serie A, după primele 16 etape disputate.

Mai mult, Inter e pe locul 6 şi în grupa de Champions League, cu 12 puncte după primele şanse runde disputate. Singurele eşecuri au venit în prelungiri cu Atletico Madrid (1-2) şi în urma unui penalty controversat cu Liverpool (0-1).

Cristi Chivu, încurajat de Ioan Andone înainte de finalul de an

“Îl văd în stare să ia titlul, bine, la început nu am avut așa mare încredere în el, am zis că ia o echipă care a pierdut două finale, Liga Campionilor și campionatul, în ultimele două trei etape.

Foarte greu să scoți echipa din presiunea asta psihologică, dar uite că a reușit, a înlănțuit victorii”, a spus Andone, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Inter și Juventus pregătesc schimbul iernii

Potrivit tuttomercatoweb.com, Juventus este interesată de serviciile lui Davide Frattesi. Luciano Spalletti, cel care l-a pregătit pe Frattesi la naționala Italiei, a fost mulțumit de acesta în perioada respectivă și îl vrea la Juventus.

Italienii anunță că echipa lui Cristi Chivu nu s-ar opune plecării lui Frattesi, dar ar vrea un schimb de jucători. Pe radarul lui Inter se află Andrea Cambiaso, în vârstă de 25 de ani. Cambiaso ar reprezenta astfel o variantă foarte bună pentru Cristi Chivu, în condițiile în care antrenorul român l-a pierdut pe Denzel Dumfries. Săptămânile următoare ar urma să aibă loc întâlnirile decisive pentru acest schimb între reprezentanții celor două cluburi.

Inter va încheia anul 2025 pe 28 decembrie, pe terenul celor de la Atalanta. După Anul Nou, echipa lui Cristi Chivu are șansa de a-și lua revanșa pentru înfrângerea din semifinala Supercupei Italiei, atunci când a fost învinsă de Bologna la loviturile de departajare. Meciul contra deținătoarei Cupei Italiei se va juca la Milano, pe 4 ianuarie.

