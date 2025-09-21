Inter Milano - Sassuolo (LIVE TEXT, 21:45). Cristi Chivu luptă să iasă din pasa slabă din Serie A - Antena Sport

Închide meniul
Inter Milano – Sassuolo (LIVE TEXT, 21:45). Cristi Chivu luptă să iasă din pasa slabă din Serie A

Andrei Nicolae Publicat: 21 septembrie 2025, 15:38

Cristi Chivu, pe banca lui Inter / Profimedia

Inter Milano revine în acțiune în Serie A, după ce în mijlocul săptămânii a fost angrenată în Champions League, unde a învins-o pe Ajax în prima etapă. În fața “nerazzurrilor” stă Sassuolo, o nou-promovată care le-a pus probleme în sezonul în care au retrogradat în Serie B.

Duelul dintre Inter și Sassuolo va avea loc pe Giusseppe Meazza de la ora 21:45 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe site-ul AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Interul vine după victoria cu Ajax din UCL, în care Marcus Thuram a semnat o “dublă”. În campionat, situația nu stă atât de bine pentru trupa lui Chivu, care a pierdut precedentele două meciuri din Serie A, 3-4 cu Juventus și 1-2 cu Udinese.

Singura victorie obținută până acum de “nerazzurri” este cea din runda inaugurală, scor 5-0 cu Torino. De cealaltă parte, unicul succes al lui Sassuolo a venit contra unei formații tari din Italia, și anume Lazio. În rest, nou-promovata a pierdut contra lui Napoli și Cremonese.

În sezonul 2023/24, cel în care trupa antrenată acum de Fabio Grosso a retrogradat, “neroverdii” s-au impus în ambele dueluri, 1-0 pe teren propriu și 2-1 pe Meazza. Gazzetta dello Sport anticipează o surpriză în echipa de start a “nerazzurrilor”, și anume apariția lui Josep Martinez în poartă în locul lui Yannick Sommer.

Echipele probabile pentru Inter – Sassuolo

Inter: Martinez – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barrela, Calhanoglu, Sucic, Dimarco – Thuram, Esposito

Sassuolo: Muric – Walukiewicz, Idsez, Muharemovic, Doig – Vranckx, Matic, Kone, Berardi – Pinamonti, Lauriente

