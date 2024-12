Cum a fost numit Dan Şucu de George Copos, după ce a preluat-o pe Genoa! Reacţia scurtă a fostului patron de la Rapid - Antena Sport

Patronul FCSB-ului a făcut un calcul şi e de părere că Dan Şucu trebuie să mai aducă la Genoa 20-30 de milioane de euro pe an. Totodată, Becali nu crede că Dan Şucu va reuşi să transforme clubului italian într-unul profitabil deşi a demonstrat până acum în afaceri.

„Cu Genoa ce? Am înțeles că e Șucu. N-am eu rivalitate cu el, eu am o afacere, eu vreau să câștig bani. Eu nu am rivalitate cu el, e băiat bun.

E bine și ca imagine a României, e bine ce a făcut el. Trebuie să ne mândrim că un român poate să facă asta. E normal, cum să îți permiți să dai 45 de milioane pe un pachet și apoi să te mai coste 20 – 30 de milioane pe an.