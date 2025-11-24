Cristi Chivu are vestiarul de partea sa după eșecul din Derby della Madonnina: "Să avem încredere în planul lui" - Antena Sport

Marcus Thuram, atacantul celor de la Inter, a vorbit la finalul meciului pierdut cu AC Milan despre rezultatul înregisrat pe Giuseppe Meazza, dar și despre cum “nerazzurrii” încă au lucruri de modificat în jocul lor. În declarația sa, francezul a punctat că el și coechipierii săi trebuie să aibă încredere în ceea ce vrea să facă la club Cristi Chivu, care a pierdut trei dintre derby-urile din acest sezon.

Inter a fost învinsă în meciul “de foc” cu AC Milan și a ajuns la un nou eșec în meciurile importante după cele cu Napoli și Juventus, excepție făcând duelurile cu Lazio și AS Roma. După meciul contra “rossonerilor” în care echipa sa a lovit de două ori bara și a ratat și un penalty, Chivu a primit “votul de încredere” al vestiarului prin vocea lui Marcus Thuram.

Cristi Chivu, apărat de jucători după Inter – AC Milan

Atacantul francez a declarat după meci că un singur rezultat negativ nu va schimba traiectoria pe care se află Inter cu antrenorul român pe bancă și că planul lui Chivu trebuie respectat:

“(Inter are probleme în meciurile mari. De ce?) Nu pot să vă explic, dar vom găsi soluții alături de antrenor, pentru că e puternic și vrea să îmbunătățească. E noiembrie, încă sunt multe meciuri, acesta nu e unul decisiv.

Cel mai important lucru este să avem încredere în noi și în planul antrenorului. Un eșec nu poate schimba lumea, Inter este acum pe drumul cel bun. Sunt în continuare lucruri pe care putem să le îmbunătățim, dar nu totul trebuie să fie aruncat la gunoi“, a spus atacantul francez, potrivit fcinternews.it.