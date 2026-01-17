Dan Şucu, lovitură pe piaţa transferurilor! Aduce un jucător de 10 milioane de euro de la o forţă din Serie A - Antena Sport

Presa italiană a anunţat că Dan Şucu (62 de ani) a ajuns la un acord cu AS Roma pentru Tommaso Baldanzi (22 de ani), jucător cotat la 10 milioane de euro. Genoa îl va împrumuta pe Baldanzi, urmând să aibă şi o clauză de transfer definitiv.

Baldanzi are cifre foarte bune la naţionala U21 a Italiei. A jucat în 10 meciuri, în care a marcat 5 goluri. În acest sezon de Serie A, Baldanzi a jucat în 10 meciuri pentru Roma, marcând un gol.

Dan Şucu aduce la Genoa un jucător de 10 milioane de euro de la Roma

Roma l-a achiziţionat în iarna lui 2024 pe Baldanzi de la Empoli, în schimbul sumei de 11.5 milioane de euro. Jucătorul italian era cotat atunci la 15 milioane de euro. Mijlocaşul ofensiv, care poate evolua şi ca extremă dreapta sau ca al doilea atacant, a fost crescut de Empoli.

Potrivit Corriere dello Sport, dacă Baldanzi va da randament la Genoa, iar clubul va vrea să activeze clauza de transfer definitiv, Dan Şucu va trebui să îi plătească Romei 10 milioane de euro. După 20 de etape, Roma e pe locul 5 în Serie A, cu 39 de puncte. Genoa e pe 15, cu 19 puncte. Formaţia patronată de Dan Şucu a învins-o în etapa anterioară pe Cagliari, cu 3-0, egalând-o la puncte şi trecând peste ea în clasament. Nicolae Stanciu, care a ratat un penalty în prelungiri cu Milan, nu a jucat deloc cu Cagliari. El ar urma să plece în această iarnă de la Genoa.