Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dan Şucu, lovitură pe piaţa transferurilor! Aduce un jucător de 10 milioane de euro de la o forţă din Serie A - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Dan Şucu, lovitură pe piaţa transferurilor! Aduce un jucător de 10 milioane de euro de la o forţă din Serie A

Dan Şucu, lovitură pe piaţa transferurilor! Aduce un jucător de 10 milioane de euro de la o forţă din Serie A

Bogdan Stănescu Publicat: 17 ianuarie 2026, 10:36

Comentarii
Dan Şucu, lovitură pe piaţa transferurilor! Aduce un jucător de 10 milioane de euro de la o forţă din Serie A

Dan Şucu la un meci al formaţiei sale din Serie A, Genoa / Profimedia Images

Presa italiană a anunţat că Dan Şucu (62 de ani) a ajuns la un acord cu AS Roma pentru Tommaso Baldanzi (22 de ani), jucător cotat la 10 milioane de euro. Genoa îl va împrumuta pe Baldanzi, urmând să aibă şi o clauză de transfer definitiv.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Baldanzi are cifre foarte bune la naţionala U21 a Italiei. A jucat în 10 meciuri, în care a marcat 5 goluri. În acest sezon de Serie A, Baldanzi a jucat în 10 meciuri pentru Roma, marcând un gol.

Dan Şucu aduce la Genoa un jucător de 10 milioane de euro de la Roma

Roma l-a achiziţionat în iarna lui 2024 pe Baldanzi de la Empoli, în schimbul sumei de 11.5 milioane de euro. Jucătorul italian era cotat atunci la 15 milioane de euro. Mijlocaşul ofensiv, care poate evolua şi ca extremă dreapta sau ca al doilea atacant, a fost crescut de Empoli.

Potrivit Corriere dello Sport, dacă Baldanzi va da randament la Genoa, iar clubul va vrea să activeze clauza de transfer definitiv, Dan Şucu va trebui să îi plătească Romei 10 milioane de euro. După 20 de etape, Roma e pe locul 5 în Serie A, cu 39 de puncte. Genoa e pe 15, cu 19 puncte. Formaţia patronată de Dan Şucu a învins-o în etapa anterioară pe Cagliari, cu 3-0, egalând-o la puncte şi trecând peste ea în clasament. Nicolae Stanciu, care a ratat un penalty în prelungiri cu Milan, nu a jucat deloc cu Cagliari. El ar urma să plece în această iarnă de la Genoa.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Observator
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Cutremur la FCSB! Gigi Becali îi reziliază contractul lui Vlad Chiricheș după 0-1 cu FC Argeș. Exclusiv
Fanatik.ro
Cutremur la FCSB! Gigi Becali îi reziliază contractul lui Vlad Chiricheș după 0-1 cu FC Argeș. Exclusiv
12:00
Dejan Iliev, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: “Cel mai mare club din România”
11:37
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
11:13
Novak Djokovic e pregătit de Australian Open 2026: “Nu trebuie să intru în capcana mentală”
11:03
Mihai Stoica, reacţie surprinzătoare după înfrângerea FCSB-ului: “Nu sunt îngrijorat, vom intra în play-off”
10:48
VideoCleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 117-115. Evan Mobley a adus victoria cu un slam dunk în ultimele secunde
10:25
Florin Tănase a surprins! Ce a făcut după FC Argeş – FCSB 1-0
Vezi toate știrile
1 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 2 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 3 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 4 Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” 5 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie” 6 BREAKING NEWSRapid a dat lovitura iernii în Liga 1! Olimpiu Moruțan ajunge sub comanda lui Costel Gâlcă
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”