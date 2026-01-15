Dan Şucu, transfer de marcă la Genoa! A făcut ofertă pentru un internaţional cotat la 7 milioane de euro - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 15 ianuarie 2026, 17:14

Dan Şucu (62 de ani) e gata să facă o investiţie mare pentru un transfer de marcă la Genoa. Presa italiană a anunţat că Genoa a făcut o ofertă pentru Cristian Casseres (25 de ani), mijlocaş central cotat la 7 milioane de euro.

Casseres, care evoluează la Toulouse, a jucat în 44 de meciuri pentru naţionala Venezuelei. El mai are contract cu Toulouse până în vara lui 2027.

Dan Şucu vrea un mijlocaş cotat la 7 milioane de euro

Potrivit tuttomercatoweb.com, Genoa analizează şi varianta Kervin Arriaga (28 de ani), în cazul în care oferta pentru Casseres nu va fi acceptată de Toulouse. Arriaga, jucător cotat la 1.5 milioane de euro, a suferit o entorsă la ultimul lui meci în La Liga, 1-1 cu Espanyol. Arriaga a jucat în 15 meciuri în campionat, în acest sezon, pentru Levante, marcând un gol şi reuşind un assist.

Şucu vrea neapărat să întărească mijlocul lui Genoa în acest mercato. Casseres a jucat în 16 meciuri în campionat în acest sezon. Nu a dat niciun gol şi niciun assist, dar prestaţiile lui au fost apreciate. În Cupa Franţei a reuşit un assist. Casseres a mai jucat la Zaragoza, Partizan şi în MLS, la Minnesota United.

După victoria cu 3-0 cu Cagliari, meci în care Nicolae Stanciu (32 de ani) a rămas pe bancă, Genoa s-a îndepărtat de zona roşie. Echipa patronată de Dan Şucu a urcat pe 15, egalând-o la puncte chiar pe formaţia pe care a învins-o la scor, Cagliari. Genoa e în prezent la 5 puncte peste primul loc retrogradabil, ocupat acum de Fiorentina.

