De ce nu câştigă Inter meciurile importante? Răspunsul lui Cristi Chivu. Ce a spus de rivalul Conte - Antena Sport

Inter şi Cristi Chivu au rămas fără victorie în acest sezon în faţa echipelor considerate mari în Serie A, Milan, Napoli şi Juventus, şi a oferit un răspuns atunci când a fost întrebat de ce se întâmplă acest lucru.

După 2-2 pe Meazza cu Napoli, Inter rămâne pe primul loc, cu 43 de puncte, cu 3 mai multe decât are vecina Milan şi cu 4 peste Napoli.

Cristi Chivu a fost întrebat de ce nu câştigă Inter meciurile mari

“Confruntări directe? Mă refer la meci: două echipe puternice au făcut tot ce au putut pentru a câștiga. Este păcat că nu am reușit să menținem avantajul de două goluri și să ne păstrăm calmul până la final, dar trebuie să le acordăm credit și adversarilor noștri, care sunt o echipă de calitate și, la fel ca noi, au încercat să câștige. Voi rămâne cu atitudinea, dorința de a merge mereu înainte, poate exagerând uneori, având în vedere că am fost în urmă la un moment dat.

Am încercat în toate modurile să rămânem în joc și să creăm ocazii, conștienți că ne confruntam cu o echipă la fel de puternică. În primele 20 de minute, ne-au pus într-adevăr în dificultate cu pase mai lungi. Este păcat, dar au fost două echipe puternice care au ridicat nivelul fotbalului modern și al Seriei A.

Mergem mai departe și încercăm să ne îndeplinim ambițiile pentru acest campionat, care se dispută punct cu punct între patru sau cinci echipe. Suntem conștienți de această luptă.