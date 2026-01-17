Doliu la echipa la care Adrian Mutu s-a simţit cel mai bine în carieră! Preşedintele clubului a murit! - Antena Sport

Echipa la care Adrian Mutu s-a simţit cel mai bine în carieră, Fiorentina, e în doliu! Preşedintele clubului, Rocco Commisso, a murit la vârsta de 76 de ani. Omul de afaceri american, cu origini italiene, s-a stins din viaţă din pricina unei boli crunte. El o preluase pe Fiorentina în 2019 de la familia Della Valle.
Fiorentina a anunțat decesul pe rețelele de socializare. „Cu mare durere și tristețe, familia Commisso, inclusiv soția sa Catherine, copiii săi Giuseppe și Marisa și surorile sale Italia și Raffaelina, anunță trecerea în neființă a președintelui Rocco B. Commisso. După o perioadă lungă de tratament, iubitul nostru președinte ne-a părăsit, iar astăzi îi jelim cu toții trecerea în neființă”, a transmis Fiorentina într-un comunicat.
Preşedintele Fiorentinei, Rocco Commisso, a decedat
„Pentru familia sa”, se mai arată în comunicatul Fiorentinei, „a fost un exemplu, un ghid, un om loial și credincios care, alături de soția sa, Catherine, a sărbătorit 50 de ani de căsnicie. A fost un tată strict și iubitor pentru copiii săi, așa cum era și firea sa dulce și hotărâtă”. „Dragostea sa pentru Fiorentina”, se subliniază, „a fost cel mai frumos cadou pe care și l-a făcut, petrecând zile de neuitat alături de băieții și fetele echipelor de tineret, mereu cu o mângâiere și un zâmbet pentru toți. De neoprit, a muncit până în ultimele zile, dedicându-se companiilor sale Mediacom și Fiorentina și viitorului acestora”.
„Fotbalul era dragostea lui, iar Fiorentina a devenit asta”, și-a amintit clubul, „acum șapte ani, când Rocco a preluat clubul Viola și a început să iubească fanii, culorile și orașul Florența. «Spuneți-mi Rocco», le spunea pur și simplu tuturor, cu empatia sa extraordinară. Și a fost mereu aproape de Florența și de locuitorii ei, în viața de zi cu zi și chiar și în cea mai dificilă perioadă a urgenței Covid, când prin campania «Forța și inima» a alocat donații semnificative spitalelor orașului”.
„Cele mai profunde gânduri ale noastre, într-un moment atât de trist, se îndreaptă către toți cei de la Fiorentina: personal, jucători, angajați, către toți cei care l-au cunoscut pe Rocco, către toți fanii Viola și, mai ales, către toți acei băieți și fete care vor continua să ducă culorile violet și amintirea lui Rocco al nostru în toată Italia și în lume. Ne este dor de tine și ne va fi mereu dor de tine”, a mai transmis clubul.
Moartea lui Rocco Commisso vine după ce preşedintele lui Ajaccio din perioada în care Mutu evolua acolo a decedat şi el
Adrian Mutu s-a simţit cel mai bine în carieră la Fiorentina. “Briliantul” a descris perioada petrecută la Fiorentina ca fiind cea mai bună din cariera lui de jucător. Mutu a evoluat la Fiorentina în perioada în care clubul era condus de familia Della Valle. A jucat între 2006 şi 2011 la Fiorentina, marcând 69 de goluri pentru formaţia Viola în 143 de meciuri oficiale și reuşind 29 de assist-uri.
“Inter m-a adus în Italia, dar eu sunt un fan al Fiorentinei. Într-o zi mă voi întoarce acolo ca antrenor. Fiorentina este o parte din mine şi voi reveni ca antrenor. Voi fi mereu un fan înfocat al echipei viola. Îi sunt recunoscător lui Inter că m-a adus în Italia, dar sincer nu este loc de comparaţie.
Florenţa este unică. O găsesc mai frumoasă de fiecare dată când revin. Iar despre echipă, la fel, mă simt foarte aproape de Fiorentina şi de fani. Rămân îndrăgostit de acest club. Într-o zi mă voi întoarce ca antrenor, simt asta”, declara Adrian Mutu pentru Gazzetta dello Sport.
Decesul lui Rocco Commisso vine după ce la un alt fost club al lui Mutu, Ajaccio, a fost o tragedie. Fostul preşedinte al lui Ajaccio, care conducea clubul francez când Mutu a ajuns acolo, a fost asasinat la înmormântarea mamei sale. “Era un om extraordinar”, declara Mutu despre acesta.
