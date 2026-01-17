Doliu la echipa la care Adrian Mutu s-a simţit cel mai bine în carieră! Preşedintele clubului a murit! - Antena Sport

Echipa la care Adrian Mutu s-a simţit cel mai bine în carieră, Fiorentina, e în doliu! Preşedintele clubului, Rocco Commisso, a murit la vârsta de 76 de ani. Omul de afaceri american, cu origini italiene, s-a stins din viaţă din pricina unei boli crunte. El o preluase pe Fiorentina în 2019 de la familia Della Valle.

Fiorentina a anunțat decesul pe rețelele de socializare. „Cu mare durere și tristețe, familia Commisso, inclusiv soția sa Catherine, copiii săi Giuseppe și Marisa și surorile sale Italia și Raffaelina, anunță trecerea în neființă a președintelui Rocco B. Commisso. După o perioadă lungă de tratament, iubitul nostru președinte ne-a părăsit, iar astăzi îi jelim cu toții trecerea în neființă”, a transmis Fiorentina într-un comunicat.

„Pentru familia sa”, se mai arată în comunicatul Fiorentinei, „a fost un exemplu, un ghid, un om loial și credincios care, alături de soția sa, Catherine, a sărbătorit 50 de ani de căsnicie. A fost un tată strict și iubitor pentru copiii săi, așa cum era și firea sa dulce și hotărâtă”. „Dragostea sa pentru Fiorentina”, se subliniază, „a fost cel mai frumos cadou pe care și l-a făcut, petrecând zile de neuitat alături de băieții și fetele echipelor de tineret, mereu cu o mângâiere și un zâmbet pentru toți. De neoprit, a muncit până în ultimele zile, dedicându-se companiilor sale Mediacom și Fiorentina și viitorului acestora”.

„Fotbalul era dragostea lui, iar Fiorentina a devenit asta”, și-a amintit clubul, „acum șapte ani, când Rocco a preluat clubul Viola și a început să iubească fanii, culorile și orașul Florența. «Spuneți-mi Rocco», le spunea pur și simplu tuturor, cu empatia sa extraordinară. Și a fost mereu aproape de Florența și de locuitorii ei, în viața de zi cu zi și chiar și în cea mai dificilă perioadă a urgenței Covid, când prin campania «Forța și inima» a alocat donații semnificative spitalelor orașului”.

„Cele mai profunde gânduri ale noastre, într-un moment atât de trist, se îndreaptă către toți cei de la Fiorentina: personal, jucători, angajați, către toți cei care l-au cunoscut pe Rocco, către toți fanii Viola și, mai ales, către toți acei băieți și fete care vor continua să ducă culorile violet și amintirea lui Rocco al nostru în toată Italia și în lume. Ne este dor de tine și ne va fi mereu dor de tine”, a mai transmis clubul.