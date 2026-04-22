Două cuvinte pentru istorie! Ce a spus Chivu după calificarea Interului în finala cupei și explicația oferită

Cristi Chivu a fost în extaz după ce Inter s-a calificat în finala Cupei Italiei la capătul unui meci nebun contra lui Como. În fața jurnaliștilor, antrenorul român a făcut referire la expresia “Pazza Inter (n.r. Interul nebun)”, două cuvinte care au o însemnătate aparte pentru suporterii de pe Giuseppe Meazza.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter s-a calificat marți seara în finala Cupei Italiei după ce a învins-o pe Como în returul semifinalelor după un meci nebun. În minutul 68, trupa lui Fabregas conducea cu 2-0, însă a urmat o revenire de zile mari a echipei lui Chivu, care a marcat prin Calhanoglu (X2) și Sucic, croatul dând lovitura decisivă în minutul 89.

Ce e atât de profund la “Pazza Inter”, expresia folosită de Cristi Chivu

După meci, Chivu s-a arătat extrem de entuziasmat și a rostit două cuvinte care au fost cu siguranță pe placul fanilor “nerazzurro”. Discutând despre revenirea echipei sale, românul a menționat că “Doar «Pazza Inter» (n.r. Interul nebun) poate reveni de la un deficit de două goluri împotriva lui Como de două ori în 10 zile (n.r. la fel s-a întâmplat şi în campionat“.

Expresia folosită de Chivu a devenit celebră pe Meazza la începutul anilor 2000, atunci când formația din Lombardia reușea reveniri de senzație de genul celei contra lui Como. Mai mult decât atât, imnul Interului din perioada 2003-2019 s-a numit “Pazza Inter Amala (n.r. Interul nebun, îl iubesc)“.

“Pazza Inter? E în istoria clubului și știu asta pentru că am făcut parte din ea. Acestea sunt meciurile care îi fac pe oameni să se îndrăgostească de această echipă. Asta e frumusețea lui Inter. Acest club oferă emoții puternice pe care nu le vezi nicăieri altundeva“, a spus antrenorul român despre cuvintele folosite, potrivit Gazzetta dello Sport.