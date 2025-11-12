El este "marea dezamăgire" de la Interul lui Cristi Chivu. Verdictul devastator dat de Gazzetta dello Sport - Antena Sport

Ziariștii de la Gazzetta dello Sport nu l-au menajat deloc pe Luis Henrique, fotbalistul brazilian adus de Inter în această vară de la Olympique Marseille. Jurnaliștii din “cizmă” nu s-au arătat deloc convinși de unul dintre primele transferuri făcute de “nerazzurri” în era lui Cristi Chivu, pe care l-au catalogat drept o mare dezamăgire.

Luis Henrique a fost adus din Ligue 1 pentru a aduce un plus în banda dreaptă, însă în ultimul meci Chivu nu a decis să îl bage în teren nici măcar din postura de rezervă. În locul lui Denzel Dumfires a intrat Carlos Augusto în partida cu Lazio, în condițiile în care brazilianul este la bază jucător de flanc stâng.

Luis Henrique nu i-a convins deloc pe jurnaliștii italieni

Jurnaliștii italieni consideră că schimbarea făcută de Cristi Chivu în meciul de pe Giuseppe Meazza spune multe despre lipsa de încredere pe care o inspiră Luis Henrique. În plus, Gazzetta dello Sport consideră că sud-americanul nu e în acest moment nici măcar potrivit să vină de pe bancă, ținând cont că pe poziția pe care ar fi trebuit să fie el a intrat cineva care are altă poziție de bază.

“Luis Henrique nu mai este astăzi doar misterul de 23 de milioane de euro, este mai presus de toate marea dezamăgire din banda lui Inter. Semnalul transmis de Chivu duminica trecută pe San Siro spune totul în acest sens.

Când antrenorul «nerazzurrilor» a decis să îl cheme pe bancă pe Dumfires după o oră de joc contra lui Lazio, cel care l-a înlocuit pe olandez nu a fost brazilianul care a venit în Appaino de la Marseille, cum era logic, ci celălat brazilian, Carlos Augusto, care până acum și-a împărțit minutele între rolurile de înlocuitor al lui Dimarco și cel al lui Bastoni în banda stângă, iar care acum se pregătește pentru o mișcare în flancul opus dacă e nevoie.