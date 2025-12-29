Colos din Serie A, pe urmele lui Radu Drăgușin! Clubul care îi face concurență lui Juventus - Antena Sport

Închide meniul
Colos din Serie A, pe urmele lui Radu Drăgușin! Clubul care îi face concurență lui Juventus

Daniel Işvanca Publicat: 29 decembrie 2025, 16:59

Radu Drăgușin / Profimedia

Radu Drăgușin a revenit într-un meci oficial după aproape 11 luni, dar se vorbește tot mai mult în Italia despre plecarea sa de la Tottenham. A apărut chiar și varianta unei reveniri de senzație la Juventus, dar acesta nu este singurul club din ”Cizmă” interesat de fundaș.

AS Roma și-a arătat și ea interesul pentru transferul internaționalului român, cotat în prezent de cei de la Transfermarkt la 22 de milioane de euro.

AS Roma, pe urmele lui Radu Drăgușin

Revenit pe gazon la Tottenham Hotspur, Radu Drăgușin are pe urmele sale mai multe cluburi importante din Italia, acolo unde s-a făcut cunoscut prin evoluțiile solide de la Juventus, respectiv Genoa.

Fundașul român nu pare să facă parte din planurile antrenorului Thomas Frank, motiv pentru care nu exclude o revenire în Serie A, chiar din această iarnă.

Potrivit celor de la sport.sky.it, AS Roma este interesată de stoperul evaluat la 22 de milioane de euro. Românul se află pe lista formației clasate pe locul cinci în prima ligă din Italia.

„Pe lângă Disasi de la Chelsea, Roma îl analizează și pe Dragusin, fost jucător la Juventus și Genoa, în prezent la Tottenham”, au scris aceștia.

