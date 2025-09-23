Fabio Capello, sfat pentru Cristi Chivu. Ce trebuie să facă românul la Inter: "Totul e din memorie" - Antena Sport

Fabio Capello i-a dat un sfat lui Cristi Chivu. Marele antrenor italian a analizat situaţia de la Inter şi a transmis că la echipa nu s-a schimbat nimic de când Simone Inzaghi a fost demis.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Capello l-a sfătuit pe Chivu să înceapă să facă diferenţa la Inter şi să schimbe unele lucruri treptat, pentru a se “rupe” de ceea ce se întâmpla în mandatul lui Inzaghi.

Fabio Capello, sfat pentru Cristi Chivu. Ce trebuie să facă românul la Inter

De asemenea, Fabio Capello şi-a amintit de perioada în care l-a antrenat pe Cristi Chivu la AS Roma. Italianul l-a descris pe antrenorul român ca fiind un “lider înăscut”.

“La această oră se poate spune că vedem Interul lui Simone Inzaghi cu Cristi Chivu pe bancă.

Joacă din memorie, dar totul e schematic. Le lipsește fantezia. Niciunul dintre cei din față nu este în stare să-și depășească adversarul. O veche problemă din trecut.