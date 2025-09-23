Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Christian Horner va primi 60 de milioane de euro după despărţirea de Red Bull - Antena Sport

Home | Formula 1 | Christian Horner va primi 60 de milioane de euro după despărţirea de Red Bull

Christian Horner va primi 60 de milioane de euro după despărţirea de Red Bull

Publicat: 23 septembrie 2025, 14:26

Comentarii
Christian Horner va primi 60 de milioane de euro după despărţirea de Red Bull

Chris Horner, în timpul unei curse - Profimedia Images

Christian Horner s-a despărţit oficial de echipa de echipa Red Bull, pe care a condus-o timp de două decenii, ajutând-o să devină una dintre cele mai de succes din Formula 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Red Bull nu a oferit detalii despre termenii acordului, dar BBC Sport a aflat de la o sursă apropiată echipei că Horner a obţinut o plată în valoare de 60 de milioane de euro (52 de milioane de lire sterline).

Christian Horner va încasa 60 de milioane de euro

Această mutare îl eliberează pe Horner pentru a reveni în Formula 1 în viitor, dacă va găsi un proiect care să îl atragă, adaugă BBC.

În vârstă de 51 de ani, Horner era directorul de echipă cu cea mai mare vechime din Marele Circ, fiind numit de Red Bull în această poziţie la începutul lui 2005.

Sub conducerea sa, gruparea patronată de compania de băuturi energizante a cucerit şase titluri mondiale la constructori şi opt la piloţi, patru prin germanul Sebastian Vettel şi alte patru prin olandezului Max Vertappen.

Reclamă
Reclamă

Anul trecut, Christian Horner a făcut obiectul unei anchete interne la Red Bull, însă a fost exonerat în final, în urma unor acuzaţii de “comportament nepotrivit” faţă de o angajată a echipei.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
Observator
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea mică”. Care e suma de transfer. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea mică”. Care e suma de transfer. Exclusiv
15:20
EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani
14:23
“Nu ai cum să te retragi de la naţională”. Victor Piţurcă l-a taxat pe Alexandru Mitriţă pentru decizia luată
13:32
Jucătorul din Liga 1 pe care Gigi Becali l-a remarcat: “Mi-a plăcut. Se distra pe teren”
13:17
Cum a reacţionat Gigi Becali după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională: “Totul e pe bani”
13:17
Gigi Becali îl vinde pe Daniel Bîrligea doar pentru 15 milioane de euro: “Are o clauză prea mică”
12:49
EXCLUSIVFRF nu renunță la Edi Iordănescu! Condițiile în care ar putea reveni la națională și când ar fi posibil
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 5 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 6 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca