Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe "Drumul Eroilor" - Antena Sport

Gabi Tamaş şi Dan Alexa au avut parte de noi peripeţii în Asia Express. În căutarea unei maşini care să-i ducă spre un anumit oraş din Filipine, cei doi foşti fotbalişti au ajuns în cea de poliţie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În etapa a doua din “Drumul Eroilor”, Dan Alexa şi Gabi Tamaş au ajuns pe locul al treilea, în cursa pentru imunitatea mare, care a fost câştigată de Emil Rengle şi Alejandro.

Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express

La jocul de amuletă, cele opt echipe trebuiau să facă autostopul pentru a ajunge în Portul Pansol. Gabi Tamaş a văzut o maşină de poliţie şi s-a dus direct la poliţişti, pentru a-i convinge pe aceştia să-l ducă, împreună cu Dan Alexa, în locaţia dorită.

“O să fiţi într-o mare emisiune. Ne duceţi? Vă rugăm?”, le-a spus Gabi Tamaş celor doi poliţişti, în încercarea de a-i convinge pe aceştia să-i ducă în Portul Pansol.

“Să dea Dumnezeu să mergem cu maşina de poliţie aşa”, a răsuflat uşurat Dan Alexa.