Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe "Drumul Eroilor" - Antena Sport

Home | Extra | Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
VIDEO

Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”

Publicat: 16 septembrie 2025, 13:44

Comentarii
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe Drumul Eroilor

Gabi Tamaş şi Dan Alexa, în timpul emisiunii Asia Express

Gabi Tamaş şi Dan Alexa au avut parte de noi peripeţii în Asia Express. În căutarea unei maşini care să-i ducă spre un anumit oraş din Filipine, cei doi foşti fotbalişti au ajuns în cea de poliţie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În etapa a doua din “Drumul Eroilor”, Dan Alexa şi Gabi Tamaş au ajuns pe locul al treilea, în cursa pentru imunitatea mare, care a fost câştigată de Emil Rengle şi Alejandro.

Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express

La jocul de amuletă, cele opt echipe trebuiau să facă autostopul pentru a ajunge în Portul Pansol. Gabi Tamaş a văzut o maşină de poliţie şi s-a dus direct la poliţişti, pentru a-i convinge pe aceştia să-l ducă, împreună cu Dan Alexa, în locaţia dorită.

“O să fiţi într-o mare emisiune. Ne duceţi? Vă rugăm?”, le-a spus Gabi Tamaş celor doi poliţişti, în încercarea de a-i convinge pe aceştia să-i ducă în Portul Pansol.

“Să dea Dumnezeu să mergem cu maşina de poliţie aşa”, a răsuflat uşurat Dan Alexa.

Reclamă
Reclamă

Însă, maşina de poliţie nu i-a lăsat pe Dan Alexa şi pe Gabi Tamaş în Portul Pansol, astfel că s-au văzut nevoiţi să facă din nou autostopul. Moment în care cei doi foşti fotbalişti i-au convins pe poliţişti să oprească ei o maşină, care în cele din urmă i-a dus la destinaţie.

Surpriza a venit în momentul în care Gabi Tamaş şi Dan Alexa au realizat că nu sunt aşteptaţi de Irina Fodor, ei ajungând astfel la destinaţia finală chiar înaintea prezentatoarei. Acest lucru s-a produs deoarece şi Irina Fodor a întâmpinat o problemă în trafic.

Momentul accidentului lui Toto Dumitrescu. Actorul a fugit după impact şi e de negăsitMomentul accidentului lui Toto Dumitrescu. Actorul a fugit după impact şi e de negăsit
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Fata aia e plină de sânge!" Momentul în care o maşină spulberă mai mulţi tineri la terasă, în Piatra-Olt
Observator
"Fata aia e plină de sânge!" Momentul în care o maşină spulberă mai mulţi tineri la terasă, în Piatra-Olt
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
14:41
Steaua e singura câștigătoare de CCE care joacă în liga a doua! Trei foste finaliste, în aceeași situație
14:39
Zeljko Kopic a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo: “E la acelaşi nivel cu Cîrjan şi Musi”
14:23
Ce tricolor l-a contactat pe Mircea Lucescu după tensiunile de la naţională: “În astfel de momente te simţi singur”
14:22
Mircea Lucescu, prima reacţie după ce a fost reconfirmat ca selecţioner: “Să fie foarte clar”. Ce a vorbit cu Răzvan Burleanu
13:20
Ianis Hagi nu va juca în Fenerbahce – Alanyaspor! Motivul pentru care va sta în tribune, după debutul în Turcia
12:53
Veste bună pentru FCSB, în plină criză. Mihai Stoica a anunţat când revine Adrian Şut
Vezi toate știrile
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit 3 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 4 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” 5 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 6 “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter